الرياض تنفي اختراق ولي العهد هاتف رئيس أمازون

كيفين كروليكي من دافوس*

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الأربعاء إن المزاعم بأن ولي عهد المملكة ضالع في مؤامرة لاختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون مزاعم "منافية للعقل".

وقال في مقابلة مع رويترز في دافوس "أعتقد أن كلمة منافية للعقل هي الوصف الدقيق".

وأضاف "فكرة أن ولي العهد يخترق هاتف جيف بيزوس فكرة سخيفة بالتأكيد".

وذكر أن المملكة ستحقق في الأمر إذا تم تقديم أدلة تدعم تلك المزاعم.