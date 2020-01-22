الجزائر تستقبل وزراء خارجية "دول الجوار الليبي"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت الجزائر أنها ستستقبل، يوم غد الخميس، اجتماعاً لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، حسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأكدت الخارجية في البيان "بمبادرة من الجزائر، سينعقد يوم الخميس 23 يناير 2020، بالجزائر العاصمة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر"، مضيفةً أن وزير الخارجية المالي "سيحضر أيضاً هذا الاجتماع".