24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/01/2020
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:28
|18:52
|20:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- بن بيه يدعو إلى تأصيل "المواطنة السعيدة" لصدّ الفكر المتطرف
- زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة
- منصف الدراجي
- سعيد الناصري
- أزارو يغادر الأهلي نحو تجربة جديدة في السعودية
البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة (5.00)
- زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة - (115)
- القضاء الفرنسي يحيل لمجرد على غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب - (79)
- "بلطجي البرلمان" يتحدى القضاء .. والضحية تستنجد بالملك والحموشي - (70)
- العثماني: التهويل لا يحارب الفساد والتشويه لا يقوي ثقة المغاربة - (64)
- منظمة تطالب أستراليا بإقناع الملك لإعادة تشجير الغابات المحروقة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الجزائر تستقبل وزراء خارجية "دول الجوار الليبي"
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:40
أعلنت الجزائر أنها ستستقبل، يوم غد الخميس، اجتماعاً لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، حسب بيان للخارجية الجزائرية.
وأكدت الخارجية في البيان "بمبادرة من الجزائر، سينعقد يوم الخميس 23 يناير 2020، بالجزائر العاصمة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر"، مضيفةً أن وزير الخارجية المالي "سيحضر أيضاً هذا الاجتماع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - زكرياء المغربي الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:50
قد تكون الجزائر هي سبب الصراع في ليبيا وإطالة أمده عبر دعمها للجنرال المتقاعد خليفة حفتر
2 - رجاوي في الغربة الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:55
وأين كانت الجزائر ايام القدافي لما كان يعبث بأموال الليبين في أشياء نعرفها وأين كانت عند سقوط نظام القذافي وكما يقال فاقد الشيء لايعطيه كما لو أن الجزائر والدول المجاورة حلت مشاكلها الداخلية والخارجية الحضور سوى من أجل تلميع صورة الجزائر فقط المشكل الليبي خرج من نطاق الدول العربية خاصة والدول المغاربية عامة الحل هو بين يدي الليبيين فقط وأي تدخل هو فقط تعقيد الأمور
3 - الفاهم الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:05
وهل مالي لها حدود مع ليبيا أم لغرض افتزاز الاشقاق؟
4 - bobo الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:10
اظن ان المطبلون لهدا اللقاء يجهلون ان المعنيين بالامر وهي حكومة الوفاق الليبية لن تحضر الى الجزائر بحكم اعتبار هادا اللقاء نسخة مشوهه للقاء الصخيرات اللدي اجري بالمغرب
5 - بن فلان الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:13
ولكن الجزيرة صرحت قبل قليل بأن السيد الرئيس السراج المحترم رفض الدهاب الى الجزائر يفضل السخيرات / المغرب.
6 - القاسمي الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:15
انا اقول جوار من . الجزءير ام ليبيا اضن بلاحرى على الجزءير ان تجمع شعبها لان في المطبخ هي وليبيا في طاجيين واحد ستنجو ليببا ولا تنجو الجزءير القادم مهول شرعية الرءيس لايمكن اخدها من دوال الجوار.الجوار مغلوب ومضلوم ومقهور لايستطيع حتى دفع البلاءعنه ولكن التكبر على المتكبر تواضع.
7 - مواطن مغربي الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:16
سبحان الله هذه الدول، الجارة الشرقية .كل مرضوع عندها يختلف، عن باقة، الدول المجاورة. يا، لانجيري في، هذا الوقت، كل، دولة تريد، فتح حوار، مع، جيرانها، كلهم وتحاول، ان، تطمئن، على حدودها، وتنقص من توترات لا، تنفعها لتكون متجهة لحدود واحدة اذا قدر، الله مع عصابات حفتر، او، لا، ادريً مع من هيً لحد، الان، لازالت، خير، واضحة... كما، يقول، المثل،.. تشتري الصداع، بلا، بلوس غير، فالافعال..... طيب، بنرى الساحة امامك والنتيجة معروفة مسبقا،
8 - مغربي مغترب الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:18
أي إجتماع دون المغرب فهو فاشل والأيام بيننا لأن الجزائر لا تملك سوى لغة البروبغندا وحشر النيف بطرق خبيثة مادام يحكمها صاحب الخوذة
وحين تصير خوذةُ الجنيرال شنقريحة كالرب في السماء تفعل في العباد والبلاد ما تشاء فلا تنتظروا سوى السراب
على الجزائر أن تحل مشكلتها الداخلية أولا ثم بعد ذلك تفعل ماتشاء شرط ألا تعود حليمة إلى عادتها القديمة التي إستمرت 57 سنة والفاهم يفهم
وحين تصير خوذةُ الجنيرال شنقريحة كالرب في السماء تفعل في العباد والبلاد ما تشاء فلا تنتظروا سوى السراب
على الجزائر أن تحل مشكلتها الداخلية أولا ثم بعد ذلك تفعل ماتشاء شرط ألا تعود حليمة إلى عادتها القديمة التي إستمرت 57 سنة والفاهم يفهم
9 - محمد لعيوني الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:19
زعما هادو كلهم احضروا الا المغرب كاين في الوقواق..بزاف.نهار كان المغرب يستضيف قمم الصخيرات فداية الازمة اين كنتم
10 - ابونذير الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:21
الجزائر لها نفوذ قوي في ليبيا عندما قالت طرابلس خطر احمر فهي تعيي ماذا تفعل
11 - عقدة المغرب لن تنتهي... الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:27
الحركي" تـبـون " المعين من قبل الكابرانات المتسلطة والجاثمة على صدور الشعب الجزائري الشقيق ليمثل الجزائر في مؤتمر برلين باعتباها البلد الحارس الأمين على مصالح الإمبريالية الصهيونية العالمية و لمنحه مزيدا من الدعم سياسيا.
لقد تم إستدعاء الجزائر لتلبية مطالب المستعمرين السابقين وتنفيذ توصياتهم في المزيد من نهب خيرات شعوب المنطقة، وليس لجمع شمل الأخوة الأعداء داخل القطر الليبي الشقيق، و إنما كان ذلك من أجل تكريس وجهة نظرالإستعمار، و تنفيذ مخططه الجديد المتمثل في " فرق تسود " بطرق جديدة كما يجري حاليا في جزائر بعد الإستقلال، و كما تحاول فعله مع شعبها لتقسيمه بين عربي و العربون هو إجتماع دول الجوار لليبيا.
لقد تم إستدعاء الجزائر لتلبية مطالب المستعمرين السابقين وتنفيذ توصياتهم في المزيد من نهب خيرات شعوب المنطقة، وليس لجمع شمل الأخوة الأعداء داخل القطر الليبي الشقيق، و إنما كان ذلك من أجل تكريس وجهة نظرالإستعمار، و تنفيذ مخططه الجديد المتمثل في " فرق تسود " بطرق جديدة كما يجري حاليا في جزائر بعد الإستقلال، و كما تحاول فعله مع شعبها لتقسيمه بين عربي و العربون هو إجتماع دول الجوار لليبيا.
12 - آدم أگادير الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:39
فلنكن واقعيين ، الجزائر تعمل و تفعل عكسنا نحن ، السراج و أعداؤه من حفتر استقبلتهم ثم وزير الخارجية المصري ثم التركي ثم الفرنسي و بعدها مؤتمر برلين العالمي الذي أجهض اتفاق الصخيرات الذي ولد ميتاً لأنه ليس مغربيا خالصاً
أما غدا وزراء خارجية الجوار زائد ألمانيا الذي يحضر كذلك وزير خارجيتها و يوم الأحد أردوغان التركي في الجزائر مع أكبر وفد في التاريخ حتى الوفد العسكري ! بعدها رئيسهم تبون سيذهب إلى مصر للقاء السيسى !
كل هذا الإنزال الدبلوماسي جاء فقط لأن الجزائر قالت ( طرابلس خط أحمر )
فبالله عليكم ما الذي جنيناه سوى إعترافات من دول مجهرية تعترف بصحراء هي أصلا صحراؤنا !؟؟
أقول لدملوماسيينا المغاربة كلمة واحدة فقط:
ثكلتكم أمكم
و تحياتي الى الجزائر المُرعبة
أما غدا وزراء خارجية الجوار زائد ألمانيا الذي يحضر كذلك وزير خارجيتها و يوم الأحد أردوغان التركي في الجزائر مع أكبر وفد في التاريخ حتى الوفد العسكري ! بعدها رئيسهم تبون سيذهب إلى مصر للقاء السيسى !
كل هذا الإنزال الدبلوماسي جاء فقط لأن الجزائر قالت ( طرابلس خط أحمر )
فبالله عليكم ما الذي جنيناه سوى إعترافات من دول مجهرية تعترف بصحراء هي أصلا صحراؤنا !؟؟
أقول لدملوماسيينا المغاربة كلمة واحدة فقط:
ثكلتكم أمكم
و تحياتي الى الجزائر المُرعبة
13 - الراشدي الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:40
اش كتسناو من واحد اول متنصب كرئيس بدأ بإشعال فتيل الفتنة مع المغرب تأكدوا ياسادة بأن الوساطة الجزائرية ستنجح في نقل الحرب إلى الى كل دول المنطقة بدعم من السيسي ومحور الشر الخليجي
14 - from Germany الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:56
مادى استفادت ليبيا من اجتماع موسكو وبرلين دولتان عملاقتان قويتان ان تستفيد من الجزائر لي مازالة حيرانة مع شعبها الحراك مند سنة تقريبا؟
ومن ناحية جامعة العربية غابت عن الإنضار بابها مغلوق مند وفات المرحوم صدام .
ومن ناحية جامعة العربية غابت عن الإنضار بابها مغلوق مند وفات المرحوم صدام .
15 - نور الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:02
نتمنى ان يحل مشكل ليبيا سواء عبر الجزائر او اي دولة عربية بدون التدخل العسكري وان يعيش الشعب اليبي وجميع الشعوب العربية والاسلامية في سلام وان تتوحد الامة الاسلامية (اعرف اني احلم لكن ما عندنا غير الحلم )
16 - سعيد الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:05
مادامت المغرب غير حاظر وهو مصدر آتفاقيات الصحيرات فالجزائر تأخد الموضوع غطاء وليس لصالح ليبيا وهكاذا عقلية العسكر والجمرالات الفاسدة على الشعب الجزائر أول ثم الحوار ثانيا ولكن في الحقيقة المغرب ليس لقمة سائغة ومن قال ان الحصيدة باردة إدير إدو فيها هم والمرتزقة
17 - مراقب من قريب... الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:06
انقسامات في ليبيا والجزائر بين أتباع الجنرالات والحكومة المدينة.. وإن كانت معانة في ليبيا فهي بصمت في الجزائر التي تؤيد حكومتها السراج فيطراللس ويدعم قائد جيشها شنقريحة الجنرال حفتر في بنغازي
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17