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الرئيسية | خارج الحدود | مجلس العموم البريطاني بوافق على "اتفاق بريكست"

مجلس العموم البريطاني بوافق على "اتفاق بريكست"

مجلس العموم البريطاني بوافق على "اتفاق بريكست"
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:21

صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا الأربعاء على اتفاق بريكست، مفسحا المجال أمام الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر بعد تسعة أيام.

ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة اليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الطلاق.

وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسيل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.

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