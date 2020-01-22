مجلس العموم البريطاني بوافق على "اتفاق بريكست"

هسبريس - د .ب .أ

صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا الأربعاء على اتفاق بريكست، مفسحا المجال أمام الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر بعد تسعة أيام.

ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة اليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الطلاق.

وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسيل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.