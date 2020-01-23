محاصرة فيروس "كورونا" تستنفر مطارات إفريقيّة

هسبريس - د.ب.أ

أدخلت عدد من الدول الإفريقية إجراءات فحص في المطارات، كما اتخذت اجراءات احترازية أخرى، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أصاب المئات في الصين، والذي وصل أيضا إلى العديد من الدول الأخرى.

وتعمل الصين منذ سنوات على توسيع نفوذها في قارة إفريقيا؛ التي تعتبر مقصدا لرجال الأعمال والسياح الصينيين على حد سواء.

وقال وزير الصحة في دولة الكونغو، اليوم الخميس، إن البلاد تقوم بتطبيق إجراءات في مطاراتها وموانئها البحرية، تستهدف الأشخاص القادمين من الدول والقارات المتضررة.

وأوضح ايتيني لونجوندو بقوله: "جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تعرف هذا الفيروس، ولكننا نتخذ خطوات حتى لا تظهر أي حالات هنا."

من ناحية أخرى، قال مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض إنه عزز من إجراءات الفحص عند نقاط الدخول، وأنه من الممكن أن يتم طرح أسئلة على المسافرين القادمين من مدينة ووهان الصينية حول أعراض المرض ورحلات السفر السابقة الخاصة بهم.

أما في دولة غانا المجاورة فقد تم تعزيز عمليات المراقبة في جميع نقاط الدخول، ولاسيما في مطار كوتوكا الدولي؛ وكانت وزارة الصحة في البلاد قالت إن الركاب القادمين من الصين سيجيبون على استبيان صحي.

من ناحية أخرى قال وزير الصحة في زيمبابوي، عوبديا مويو، إن بلاده الواقعة في الجنوب الإفريقي في حالة تأهب قصوى، شأنها شأن باقي دول العالم.

وأضاف المسؤول الحكومي نفسه: "لم نبدأ إجراء فحوصات ولكننا نحث مواطنينا الذين زاروا الصين مؤخرا على إجراء تحاليل طبية."

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا إن البلاد تقوم بمراقبة فعالة، كما أشار إلى عدم وجود رحلات جوية مباشرة من ووهان، وأن الخطر المصاحب لوجود حالة قادمة من الخارج مازال منخفضا.

وقفزت حالات الإصابة بالمرض الرئوي الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة، من بينها 17 حالة وفاة،بحسب ما أفاد به مسؤولون صينيون.