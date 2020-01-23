24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟
- هولندي أرعب أولاده طيلة 9 سنوات .. تفاصيل مشوقة
- رواية زوجة المحامي
- العربي بلبشير يقدم "الجمارك على حدود الرقمنة"
- حقوقيات مع محاكمة عادلة بقضية "ليلى والمحامي"
حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية (5.00)
البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة (5.00)
بوريطة: ترسيم الحدود البحرية "سيادي" .. وإسبانيا حليف إستراتيجي (5.00)
- حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية - (103)
- جبهة أمازيغية تحصر خيارات الانخراط بين حزبي "الأحرار" و"البام" - (70)
- الصادرات المغربية تنعش المبادلات التجارية بين تل أبيب والرباط - (56)
- البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة - (47)
- فرنسا تكسّر "الهيمنة الأمريكية" وتعقد صفقات عسكرية مع المملكة - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 52 مستوطنا اقتحموا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة أحد أبواب المسجد المغلقة، والتي تفتح من قبل شرطة الاحتلال لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، حيث تجولوا في باحات المسجد وتجمعوا بعدها في مصلى الرحمة.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.
وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.
وتتم هذه الاقتحامات من خلال (باب المغاربة) في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي.