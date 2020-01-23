مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

هسبريس - و.م.ع

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 52 مستوطنا اقتحموا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة أحد أبواب المسجد المغلقة، والتي تفتح من قبل شرطة الاحتلال لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، حيث تجولوا في باحات المسجد وتجمعوا بعدها في مصلى الرحمة.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم هذه الاقتحامات من خلال (باب المغاربة) في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي.