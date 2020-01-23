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الرئيسية | خارج الحدود | الولايات المتحدة تعلن "عقوبات جديدة" ضد إيران

الولايات المتحدة تعلن "عقوبات جديدة" ضد إيران

الولايات المتحدة تعلن "عقوبات جديدة" ضد إيران
هسبريس - رويترز
الخميس 23 يناير 2020 - 19:27

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت شخصين وست شركات منها أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وتزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل حاد منذ 2018 ومؤخرا بسبب هجوم أمريكي قتل قائدا عسكريا إيرانيا بارزا.

ونشرت العقوبات الجديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - la veriter الخميس 23 يناير 2020 - 19:47
donc c,est les etats unis qui dirigent le monde, ,les nations unis ce n es qu,un theatre.
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2 - زواقي الخميس 23 يناير 2020 - 19:51
إذا اشتدت الأزمة فاعلم بقرب انفراجها وسيتصالح الخصمان وسيجتمعان قريبا على طاولة العشاء ولن يكون الطعام إلا العرب و خيراتهم من نفط و غاز و احتياطاتهم و مدخراتهم السيادية في البنوك الغربية
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