الولايات المتحدة تعلن "عقوبات جديدة" ضد إيران

هسبريس - رويترز

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت شخصين وست شركات منها أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وتزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل حاد منذ 2018 ومؤخرا بسبب هجوم أمريكي قتل قائدا عسكريا إيرانيا بارزا.

ونشرت العقوبات الجديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.