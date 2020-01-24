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الرئيسية | خارج الحدود | عاصفة "غلوريا" تحصد أرواح 13 شخصا في إسبانيا

عاصفة "غلوريا" تحصد أرواح 13 شخصا في إسبانيا

عاصفة "غلوريا" تحصد أرواح 13 شخصا في إسبانيا
هسبريس - إفي
الجمعة 24 يناير 2020 - 13:35

خلفت عاصفة "غلوريا" القوية التي تجتاح بالأمطار والرياح والثلوج عدة مناطق بإسبانيا منذ يوم الأحد الماضي، 13 قتيلا حتى الآن، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن عشرة مفقودين، بينهم ستة بحارة.

وضربت العاصفة بشكل رئيسي الأقاليم الإسبانية المطلة على البحر المتوسط (كتالونيا وفالنسيا والأندلس وجزر البليار)، على الرغم من أن الطقس السيئ امتد أيضا إلى داخل شبه الجزيرة الإيبيرية.

وبالنسبة للمفقودين، تبحث السلطات عن ثلاثة أشخاص في جزر البليار وعن شخص رابع في كتالونيا، بينما استأنفت هيئة الإنقاذ البحري البحث الجمعة عن قارب صيد فقد أثره الخميس الماضي في المياه المغربية وعلى متنه ستة بحارة، ويُعتقد أنه تعرض لحادث بسبب العاصفة.

وتسبب الطقس السيئ أيضا في حدوث أضرار مادية، خاصة في الشواطئ والحقول نظرا لأن الأمطار والرياح الشديدة أدت إلى حدوث فيضانات خطيرة.

وتضررت مدن مثل برشلونة وخيرونا وفالنسيا ومالقة بشكل كبير بسبب الأمطار، في حين تأثر إقليم أراغون (شمال) بتساقط الثلوج.

وقدرت عمدة برشلونة، أدا كولاو اليوم قيمة الخسائر المادية في عاصمة إقليم كتالونيا بنحو 12 مليون يورو، وأعلنت أنها ستطالب بإعلان المدينة منطقة كوارث.

وانخفضت حدة عاصفة "غلوريا" اليوم لكن هناك العديد من المناطق ما زالت تعاني انقطاعات في الطرق وفيضانات.

ومن المقرر أن يترأس بدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، اجتماع طوارئ اليوم لدراسة توابع العاصفة ووضع خطة لمساعدة المتضررين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عماد الجمعة 24 يناير 2020 - 14:37
اين المنتقدون الذين يخرجون علينا كل مرة بالقول ان البنية التحتية الاروبية قوية وصلبة ولا يتوانون في قدح المغرب
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2 - España الجمعة 24 يناير 2020 - 14:47
الامطار كانت قوية و ماوقفاتش هادي 4 ايام و اليوم مرتقب المزيد من الأمطار... ولكن البنية تحتية ممتازة في اسبانيا. الحمد الله غلوريا ماوصلاتش المغرب... و الا كانت كارثة عظمى.
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