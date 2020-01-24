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كُتّاب وآراء
ملياردير أمريكي: فيسبوك يتآمر لإعادة انتخاب ترامب
قال الملياردير الأمريكي جورج سوروس إن "فيسبوك" يتآمر من أجل مساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات القادمة.
وأضاف سوروس (89 عاما) في كلمة أدلى بها في منتدى "دافوس" الاقتصادي بسويسرا: "أعتقد أن هناك نوعا ما من عملية مساعدة غير رسمية على نحو متبادل أو اتفاق بين ترامب وفيسبوك"، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتابع: "سيعمل فيسبوك على إعادة انتخاب ترامب، وسيعمل ترامب على حماية فيسبوك بشكل لا يجعل هذا الوضع يتغير، وهذا ما يجعلني قلقا للغاية حيال نتيجة انتخابات 2020".
ولم يقدم سوروس أي دليل على ما قاله في هذا الشأن.
وعلق أندي ستون، المتحدث باسم "فيسبوك" على ما قاله سوروس قائلا إنه "غير صحيح تماما".
يشار إلى أن "فيسبوك" يخضع لتدقيق مكثف من جانب عدة حكومات حول العالم في، خاصة على ضوء ما تردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 عبر حملات تضليل معلوماتي باستخدام تلك المنصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
بغض النظر عن فايسبوك أو غيره، وبغض النظر كذلك هل نتفق مع السياسة الخارجية لترامب أم لا...فهو يستحق أن يكون رئيسا لبلده مرة ثانية لأنه يخدم مصالح الأمريكيين ويقوي صمعة بلده دوليا..