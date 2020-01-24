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الرئيسية | خارج الحدود | سقوط 6 قتلى في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا

سقوط 6 قتلى في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا

سقوط 6 قتلى في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 24 يناير 2020 - 14:22

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في واقعة إطلاق نار ببلدة روت آم زيه شمال شرقي ولاية بادن فورتمبرغ، بجنوب غرب ألمانيا، اليوم الجمعة.

وكانت الشرطة ذكرت أنه من المحتمل سقوط ضحايا في الواقعة التي أسفرت أيضا عن إصابات، مشيرة إلى أنه تم القبض على مشتبه به.

وبحسب معلومات أولية، فإن الواقعة تتعلق بجريمة عائلية.

ووفقا للبيانات، ليست هناك دلائل على وجود مشتبه بهم آخرين، حيث تتعلق الواقعة بجان واحد.

وقالت الشرطة إن الجاني والضحايا على معرفة ببعضهما بعضا، إلا أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.

وذكرت الشرطة أنها أُخطرت بواقعة إطلاق النار عقب ظهر اليوم (الساعة 45ر12 بالتوقيت المحلي)، مضيفة أنها موجودة بكثافة حاليا في مسرح الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد عاكف أرصوي الجمعة 24 يناير 2020 - 14:32
الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا فشلت في حماية أمنها القومي وشعبها من هجمات المتطرفين رحم الله القتلى ونتمنى من أعماق قلبنا الشفاء للمصابين
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-5
2 - النرويجي الأسمر الجمعة 24 يناير 2020 - 14:46
إذا كان يمينيا متطرفا من أبناء جلدتهم، سيقول الجميع أنه مضطر عقليا و مريض نفسيا و يحتاج لعلاج نفسي و إعادة تأهيل أكثر من فرض عقوبة حبسية!!!
و إذا كان سلفيا جهاديا متطرفا من أبناء جلدتنا، سيقول الجميع أنه إراهبي عنيف و متطرف، معادي للغرب و الغربيين، و يحمل أجندة تخريبية و إرهابية و ممول من جهات محددة، و يدرك ما يقوم به، و هو بذلك يجب أن يواجه أشد العقوبات!!!

و من باب السخرية، فهم محقون في كلا الموقفين، فقط إذا تم مزج الموقفين معا ضد الإثنين، فاليميني المتطرف و السلفي الجهادي وجهان لعملة واحدة، عملة الجهل و التطرف و الغباء و المرض النفسي و رفض أشكال الإختلاف، و عليه فهما يستحقان معا أشد العقوبات، و في نفس الوقت لعلاج نفسي. خصوصا أن دول الإتحاد الأوروبي لا تطبق عقوبة الإعدام لتريحنا من هذه العينات من حثالة البشر، لكن يمكن سجنهم لمدة طويلة، يفضل أن يعاد تأهيلهم و علاجهم من أمراضهم النفسية، مع أن إحتمال العلاج و تغيير قناعاتهم المتطرفة ضئيل جدا جدا عند الغالبية العظمى من هذه الكائنات البشرية المعاقة أخلاقيا و فكريا و سلوكيا.
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3 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 24 يناير 2020 - 14:47
متمنياتي الصادقة أن يكون المتهم ممن يسمونهم مختالين عقليا ؟؟؟؟؟؟
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