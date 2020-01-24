سقوط 6 قتلى في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا

هسبريس – د.ب.أ

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في واقعة إطلاق نار ببلدة روت آم زيه شمال شرقي ولاية بادن فورتمبرغ، بجنوب غرب ألمانيا، اليوم الجمعة.

وكانت الشرطة ذكرت أنه من المحتمل سقوط ضحايا في الواقعة التي أسفرت أيضا عن إصابات، مشيرة إلى أنه تم القبض على مشتبه به.

وبحسب معلومات أولية، فإن الواقعة تتعلق بجريمة عائلية.

ووفقا للبيانات، ليست هناك دلائل على وجود مشتبه بهم آخرين، حيث تتعلق الواقعة بجان واحد.

وقالت الشرطة إن الجاني والضحايا على معرفة ببعضهما بعضا، إلا أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.

وذكرت الشرطة أنها أُخطرت بواقعة إطلاق النار عقب ظهر اليوم (الساعة 45ر12 بالتوقيت المحلي)، مضيفة أنها موجودة بكثافة حاليا في مسرح الجريمة.