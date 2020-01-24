24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:44
|16:30
|18:54
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقصف الأظافر يتجاوز مشاكل جمالية إلى معضلات صحية
- الحكومة البديلة في عيون المغاربة؟
- المغربي أيوب يلتحق بنادي باناثينايكوس اليوناني
- الغابوني أوباميانغ يقبل الانتقال إلى صفوف برشلونة
- مخرجان مغربيان يتصدران إيرادات السينما العالمية
الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا (5.00)
شبكة تنادي بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بقطاع الصحة (5.00)
- بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء - (94)
- الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا - (59)
- عبيابة: غياب المغرب عن مؤتمر "برلين" يُصعب حل الأزمة الليبية - (58)
- شركة بريطانية ترفع توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في غرب المملكة - (55)
- قيادات البوليساريو تهاجم مدريد بسبب ترسيم المغرب لحدوده البحرية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سقوط 6 قتلى في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا
علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في واقعة إطلاق نار ببلدة روت آم زيه شمال شرقي ولاية بادن فورتمبرغ، بجنوب غرب ألمانيا، اليوم الجمعة.
وكانت الشرطة ذكرت أنه من المحتمل سقوط ضحايا في الواقعة التي أسفرت أيضا عن إصابات، مشيرة إلى أنه تم القبض على مشتبه به.
وبحسب معلومات أولية، فإن الواقعة تتعلق بجريمة عائلية.
ووفقا للبيانات، ليست هناك دلائل على وجود مشتبه بهم آخرين، حيث تتعلق الواقعة بجان واحد.
وقالت الشرطة إن الجاني والضحايا على معرفة ببعضهما بعضا، إلا أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.
وذكرت الشرطة أنها أُخطرت بواقعة إطلاق النار عقب ظهر اليوم (الساعة 45ر12 بالتوقيت المحلي)، مضيفة أنها موجودة بكثافة حاليا في مسرح الجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
و إذا كان سلفيا جهاديا متطرفا من أبناء جلدتنا، سيقول الجميع أنه إراهبي عنيف و متطرف، معادي للغرب و الغربيين، و يحمل أجندة تخريبية و إرهابية و ممول من جهات محددة، و يدرك ما يقوم به، و هو بذلك يجب أن يواجه أشد العقوبات!!!
و من باب السخرية، فهم محقون في كلا الموقفين، فقط إذا تم مزج الموقفين معا ضد الإثنين، فاليميني المتطرف و السلفي الجهادي وجهان لعملة واحدة، عملة الجهل و التطرف و الغباء و المرض النفسي و رفض أشكال الإختلاف، و عليه فهما يستحقان معا أشد العقوبات، و في نفس الوقت لعلاج نفسي. خصوصا أن دول الإتحاد الأوروبي لا تطبق عقوبة الإعدام لتريحنا من هذه العينات من حثالة البشر، لكن يمكن سجنهم لمدة طويلة، يفضل أن يعاد تأهيلهم و علاجهم من أمراضهم النفسية، مع أن إحتمال العلاج و تغيير قناعاتهم المتطرفة ضئيل جدا جدا عند الغالبية العظمى من هذه الكائنات البشرية المعاقة أخلاقيا و فكريا و سلوكيا.