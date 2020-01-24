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تسجيل أول حالتين لفيروس "كورونا" الجديد بفرنسا
الجمعة 24 يناير 2020 - 20:30
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنياس بوزين مساء الجمعة عن تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا الجديد في فرنسا، لتكون باريس أول دولة يدخلها الفيروس ـ الذي انتشر في الصين ـ في أوروبا.
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بوزارة الصحة "إن الحالة الأولى تتعلق بمريض تم نقله إلى المستشفى بمدينة بوردو والثانية في باريس".
وأضافت الوزيرة أن السلطات ستبذل قصارى جهدها "لاحتواء" انتشار الفيروس.