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الرئيسية | خارج الحدود | إصابات في اشتباكات ببغداد والأمن يفتح الطرق

إصابات في اشتباكات ببغداد والأمن يفتح الطرق

إصابات في اشتباكات ببغداد والأمن يفتح الطرق
هسبريس - رويترز
السبت 25 يناير 2020 - 12:30

قالت مصادر أمنية وطبية إن الشرطة العراقية اشتبكت مع محتجين في وسط بغداد اليوم السبت مما أدى إلى إصابة سبعة، بعد أن شرعت السلطات في إزالة الكتل الخرسانية من موقع الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة.

وذكرت المصادر الأمنية أن قوات الأمن بدأت في إعادة فتح الطرق في بغداد والبصرة وأن بعض أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جمعوا الخيام التي أقاموها للانضمام إلى الاعتصامات المستمرة منذ شهور.

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