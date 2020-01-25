24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/01/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:45
|16:30
|18:55
|20:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الخيانة الزوجية
- لايا تفتتح المقر الجديد للقنصلية الإسبانية بالرباط
- تساقطات مطرية تُحول أزقة البيضاء إلى برك مائية
- انتشار فيروس "كورونا" يفرض "الحجر الصحي" على مدن صينية
- عبد السلام وادو يقترب من تدريب منتخب إفريقي
بوريطة: المغرب مستعد لحوار إسبانيا بشأن "ترسيم الحدود البحرية" (5.00)
الملك يؤجل زيارة مدينة أكادير .. والجهة تتطلع إلى انطلاقة جديدة (5.00)
- جدل وسخرية يرافقان النسخة المغربية لأغنية "المغتصب هو أنت" - (90)
- المساجد تطلب الغيث .. وخطباء يحذرون من الذنوب - (59)
- "الحدود البحرية" تؤجل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية إلى الجزائر - (43)
- إسبانيا ترفض سياسة فرض الأمر الواقع في ترسيم الحدود البحرية - (41)
- الوداد البيضاوي يكرم وفادة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إصابات في اشتباكات ببغداد والأمن يفتح الطرق
السبت 25 يناير 2020 - 12:30
قالت مصادر أمنية وطبية إن الشرطة العراقية اشتبكت مع محتجين في وسط بغداد اليوم السبت مما أدى إلى إصابة سبعة، بعد أن شرعت السلطات في إزالة الكتل الخرسانية من موقع الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة.
وذكرت المصادر الأمنية أن قوات الأمن بدأت في إعادة فتح الطرق في بغداد والبصرة وأن بعض أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جمعوا الخيام التي أقاموها للانضمام إلى الاعتصامات المستمرة منذ شهور.