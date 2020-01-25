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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يتبرع بالأموال لضحايا "بوكو حرام"

الاتحاد الأوروبي يتبرع بالأموال لضحايا "بوكو حرام"

الاتحاد الأوروبي يتبرع بالأموال لضحايا "بوكو حرام"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 25 يناير 2020 - 14:38

تبرع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 26.5 مليون دولار يورو (29 مليون دولار) لدعم ضحايا العمليات المسلحة التي تنفذها جماعة "بوكو حرام" المتطرفة في شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة "ذس داي" النيجيرية.

وأضافت الصحيفة التي تصدر في لاجوس نقلا عن يانيز لينارستش، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات قوله "هذه الأموال مخصصة للغذاء والمأوى والتعليم والمياه ومرافق الصرف الصحي للأطفال المتضررين من الصراع".

وبحسب وكالة بلومبرغ، أجبرت هجمات بوكو حرام حوالي مليوني شخص على الفرار من منازلهم في نيجيريا من منذ بداية حملة عنيفة في عام 2009 لفرض رؤيتها الخاصة بالتطبيق الصارم للشريعة الإسلامية. كما امتد العنف إلى الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى.

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