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كُتّاب وآراء
بنوك تطالب لندن بإعفاءات ضريبية بعد "بريكست"
تعتزم بنوك بريطانية وأوروبية وأمريكية مطالبة الحكومة البريطانية بإعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى أربعة مليارات جنيه استرليني (5.2 مليارات دولار) سنويا بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والمقرر في الحادي والثلاثين من يناير الجاري.
وذكرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية أن مسؤولي هذه البنوك، الذين يقولون إنهم تلقوا عروضا من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي للانتقال إليها، يأملون في إقناع وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد بمطالبهم.
واستشهدت الصحيفة بمصدر مطلع على خطة البنوك، دون الكشف عن هويته.
وستطالب البنوك لندن بمراجعة الضرائب والرسوم الإضافية على البنوك، بحسب تقرير الصحيفة.
وبحسب وكالة أنباء "بلومبرغ"، رفض مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية التعليق على التقرير.