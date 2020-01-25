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كُتّاب وآراء
عريقات: صفقة إدارة ترامب حول السلام "احتيال القرن"
وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم السبت ما تستعد الإدارة الأمريكية من طرحه لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه "احتيال القرن".
وقال عريقات في بيان إن "أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لحقيقة أن إسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين على حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قطاع غزة)، سيدخل التاريخ على اعتباره احتيال القرن".
وأضاف أن "ما قامت به الإدارة الأمريكية إلى اليوم والشراكة الكاملة مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو سوف يدخل التاريخ على أنه احتيال القرن على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام".
جاء ذلك عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتنياهو وزعيم المعارضة في إسرائيل بيني جانتس لزيارة واشنطن لاطلاعهما على تفاصيل صفقة القرن.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "ما يجري من ترتيبات أمريكية إسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن، هو استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القدس وعلاقة الأمة بفلسطين والمسجد الأقصى".
واعتبرت حماس في بيان للناطق باسمها فوزي برهوم أن "كل هذه المخططات لتصفية القضية الفلسطينية، ما كان لها أن تُطرح، أو يُمرر جزء كبير منها لولا حالة التماهي الإقليمي والدولي معها، ومنح الاحتلال الإسرائيلي الشرعية على أرض فلسطين والتطبيع معه".
ودعت الحركة إلى "مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع العدو (إسرائيل) عنوانها ثورة شعب ضد الظلم والاضطهاد والعدوان، الرهان فيها على العزيمة والإرادة والكفاح القوي، والفعل المقاوم بأدواته المختلفة".