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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تحظر حركة النقل من وإلى العاصمة بكين

الصين تحظر حركة النقل من وإلى العاصمة بكين

الصين تحظر حركة النقل من وإلى العاصمة بكين
هسبريس - د.ب.أ
السبت 25 يناير 2020 - 15:49

قررت السلطات الصينية حظر حركة الحافلات من وإلى العاصمة بكين اعتبارا من غد الأحد، في إطار جهود مضنية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

وتم الإعلان عن هذا الخبر ليلة الجمعة/السبت ومن الممكن أن يؤثر هذا الإجراء على ملايين المسافرين من وإلى بكين على مدار عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر لمدة أسبوع.

وفي هذا الوقت من العام، يتدفق السائحون المحليون عادة إلى العاصمة لزيارة المعالم السياحية مثل ميدان تيانانمين وسور الصين العظيم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - فرنسا السبت 25 يناير 2020 - 15:59
تجارة الأدوية كل سنة !! هذه هي سياسة أمريكا كما كل عام تخرج مثلا اسم طالبان و بعد القاعدة و بعد داعش وووو حسبي الله ونعم الوكيل
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3
2 - Abdellatif السبت 25 يناير 2020 - 16:04
هذا جزاء المجرمين
كما حاصرتم المسلمين الأبرياء، سيحاصركم الله بكوارث لم تروها من قبل
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3
3 - عزالدين لعيون السبت 25 يناير 2020 - 16:06
الصين سجنت المسلمين واحتجزتهم و أردت غسل ادمغتهم بتهمة الإرهاب وتتطرف .والآن أصبحت مدنها سجن لقاتينها أن الله يمهل ولا يهمل.
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0
4 - hajmed السبت 25 يناير 2020 - 16:20
ils ont tout transformé... la nourriture à changé du Naturel
à l'Industriel ...et à l'Artificiel...?
c'est le résultat logique sur la santé de l'homme et de l'animal...!
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3
5 - Driss السبت 25 يناير 2020 - 16:23
هاد الشينوا تابعين الاوساخ والفيروسات حتى شي نهار اخرجولنا vraiment فيروس الزومبي ديال world war Z
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-1
6 - _مغربي_ السبت 25 يناير 2020 - 16:34
سبحان الله على محدودية الفكر لبعض المعلقين
الأول ينجر الى نظرية المؤامرة ، لن أناقش من رفع عنهم القلم.
التاني والثالث يعزو ذلك الى عقاب الله، وماذا عن المصائب والكوارث التي تضرب الدول الإسلامية ؟
كيف تريدون بالمغرب أن يتقدم وبه عناصر مثل هؤلاء
الجهل وما أدراك ما الجهل.
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