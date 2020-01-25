الصين تحظر حركة النقل من وإلى العاصمة بكين

هسبريس - د.ب.أ

قررت السلطات الصينية حظر حركة الحافلات من وإلى العاصمة بكين اعتبارا من غد الأحد، في إطار جهود مضنية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

وتم الإعلان عن هذا الخبر ليلة الجمعة/السبت ومن الممكن أن يؤثر هذا الإجراء على ملايين المسافرين من وإلى بكين على مدار عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر لمدة أسبوع.

وفي هذا الوقت من العام، يتدفق السائحون المحليون عادة إلى العاصمة لزيارة المعالم السياحية مثل ميدان تيانانمين وسور الصين العظيم.