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الرئيسية | خارج الحدود | محامو ترامب يبدأون تقديم دفوعات في ملف "العزل"

محامو ترامب يبدأون تقديم دفوعات في ملف "العزل"

محامو ترامب يبدأون تقديم دفوعات في ملف "العزل"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 25 يناير 2020 - 16:44

بدأ الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تقديم دفوعاته في قضية عزل الرئيس بمجلس الشيوخ.

وسيتم منح المحامين 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام لتقديم دفوعاتهم، رغم أنهم لم يعلنوا ما إذا كانوا سيستغرقون كل هذا الوقت، وذلك بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

واختتم مدراء مجلس النواب الأمريكي المنتدبين في جلسات مجلس الشيوخ مرافعاتهم الماراثونية الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، حيث وصفوا ترامب بأنه "ديكتاتور" عرقل عمل الكونجرس للتستر على مخالفاته.

وعلى مدى ثلاثة أيام، عرض مدراء مجلس النواب المنتدبين قضيتهم من أجل عزل ترامب من منصبه.

وقال الديمقراطيون إن ترامب حجب مساعدات عسكرية وعلق اجتماعا في البيت الأبيض للضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن، لتعزيز احتمالات إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأضافوا أن ترامب استخدم بعد ذلك سلطته الرئاسية لعرقلة تحقيق الكونجرس في هذه الواقعة.

ويرى الديمقراطيون أن عزل ترامب بسبب قضية أوكرانيا ضروري لحماية ديمقراطية البلاد، بينما انتقد الجمهوريون هذه الخطوة واعتبروها محاولة حزبية لإبطال فوز الرئيس في انتخابات 2016 .

وبينما استخدم الديمقراطيون تقريبا الـ24 ساعة المخصصة لمرافعاتهم الافتتاحية على مدى ثلاثة أيام، يبدو أن فريق الدفاع عن الرئيس سيعمل بشكل أسرع.

ويبدأ الفريق القانوني الخاص بترامب، والذي يؤكد أن محاولة عزله غير دستورية وأن الرئيس لم يرتكب أي مخالفه، مرافعاته اليوم السبت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عزالدين لعيون السبت 25 يناير 2020 - 17:23
عندما يحقق مع الرئيس ويحاكم وتقول المحكمة كلمتها. فهنا يقال ان لا احد فوق القانون
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