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الرئيسية | خارج الحدود | سفينة ألمانية تلتقط 78 شخصا من السواحل الليبية

سفينة ألمانية تلتقط 78 شخصا من السواحل الليبية

سفينة ألمانية تلتقط 78 شخصا من السواحل الليبية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 25 يناير 2020 - 21:59

أنقذت سفينة المعونات الألمانية "ألان كردي" 78 مهاجرا قبالة السواحل الليبية بالبحر المتوسط.

وقال متحدث باسم منظمة الإغاثة "سي آي"، اليوم السبت، إن هؤلاء المهاجرين تم انتشالهم في عمليتين منفصلتين.

وأضاف المتحدث أن العديد من الأطفال كانوا بصحبة هؤلاء المهاجرين منهم رضيع في سن ستة أشهر وأن ثلاثة من المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا يعانون من جفاف شديد.

من جانب آخر أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" أنقذت، أيضا، عددا آخر أمام السواحل الليبية، مشيرة إلى أنها تحمل الآن فوق متنها 151 مهاجرا.

ولم تعد سفن الإنقاذ مضطرة للانتظار طويلا في البحر المتوسط حتى يسمح لها بالرسو على الموانئ الإيطالية، حيث أعلنت ألمانيا ودول أخرى أنها ستستقبل عددا من الذين تم إنقاذهم عبر سفن الإنقاذ.

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