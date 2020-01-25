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كُتّاب وآراء
الاحتجاجات تسقط قتلى ومصابين في المدن العراقية
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في عملية على احتجاجات في أربع مدن عراقية؛ في أول محاولة من السلطات لتفكيك المخيمات منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر.
وأكد خليل النصيري، قائد الشرطة في الناصرية، ضمن تصريح لوكالة "إفي" مقتل ثلاثة متظاهرين في هذه المدينة خلال عملية لإعادة فتح جسر سيطر عليه المتظاهرون، وأكد أيضا إصابة ثمانية أشخاص.
وفي بغداد، حاولت عناصر مكافحة الشغب تفكيك الخيام التي أقامها المتظاهرون في ميدان التحرير، بؤرة الاحتجاجات ،بعد ساعات من قرار أنصار رجل الدين مقتدى الصدر بالانسحاب من عين المكان.
وذكر مصدر من وزارة الداخلية أن ثمانية أشخاص، على الأقل، أصيبوا في مواجهات بين عناصر القوات العمومية العراقية والمتظاهرين قرب ميدان التحرير.