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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

كندا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

كندا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الأحد 26 يناير 2020 - 00:46

أعلنت كندا أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت يوم السبت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية.

وقال البيان إن "هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيور على وطنه الأحد 26 يناير 2020 - 00:58
اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه ياارحم الرحمين ياربي العالمين
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2 - Mosi الأحد 26 يناير 2020 - 01:13
الله يجعل السلامة في القادم من الأيام...
لا اريد ان استبق الاحداث..ولكن هناك حالة استنفار قصوى في هذه الاثناء في جميع الفنادق المصنفة و غير المصنفة و الرياضات و شقق الكراء بكامل تراب ولاية فاس بسبب هروب سائحين صينيين من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بعد ان حامت شكوك جدية حول حملهما للفيروس الشيء الذي دفع الى توجيههما للمستشفى المدكور للقيام بالفحوصات اللازمة...ولكن السائحين فرا هاربين من المستشفى في غفلة من الاطر الطبية...والذين ابانو عن استهتار و لا مهنية و اهمال و تقصير خطير في تأدية واجبهم....لأنه ان ثبت ان السائحين حاملين فعلا للفيروس و تركا دون حجر ليهربا بكل سهولة فتلك ستكون كارثة عظمى خطيرة جدا...
الله يجعل السلامة...
هذا خبر موثوق و كل الاجهزة الامنية و الادارية بما فيها القياد و المقدمين و الباشوات مستنفرين في هذه اللحظات لتحديد مكان السائحين.
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