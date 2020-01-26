كندا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

أعلنت كندا أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت يوم السبت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية.

وقال البيان إن "هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى".