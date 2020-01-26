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الرئيسية | خارج الحدود | حلّ السلطة الفلسطينية يهدّد "صفقة القرن" الأمريكية

حلّ السلطة الفلسطينية يهدّد "صفقة القرن" الأمريكية

حلّ السلطة الفلسطينية يهدّد "صفقة القرن" الأمريكية
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 26 يناير 2020 - 14:45

لوح ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، بحل السلطة الفلسطينية كرد على الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام مع إسرائيل؛ المعروفة باسم "صفقة القرن".

وصرح نبيل أبو ردينة للإذاعة الفلسطينية الرسمية بأن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعات داخلية، على كافة المستويات، لبحث الموقف عند طرح صفقة القرن الأمريكية.

وقال أبو ردينة إنه سيتم بحث كافة الخيارات بما فيها مصير ومستقبل السلطة الفلسطينية، على أن يكون أي قرار متخذ مدعوم عربيا ودوليا لرفض أي استهداف للحقوق الفلسطينية.

وحذّر أبو ردينة أي جهة مع التعاطي مع الخطة الأمريكية "لما تحمله من إلغاء لملفات القدس واللاجئين والحقوق الثابتة للفلسطينيين والانتباه للتداعيات الخطيرة التي ستحل على المنطقة بأسرها".

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