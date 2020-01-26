تأييد سجن رئيس وفاق سطيف السابق في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أيد مجلس قضاء سطيف شرق الجزائر، اليوم الاحد، الحكم الصادر بحق حسان حمّار، الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وقضى الحكم بسجن حمّار 5 سنوات نافذة، وذلك بعد تأكيد إدانته بتهم "النصب والاحتيال" و"خيانة الأمانة وتبديد الأموال"، وفق الصك المقدّم من لدن النيابة العامة.

ويعد حمّار ثاني مسؤول كروي جزائري يدينه القضاء بالسجن النافذ خلال أشهر قليلة، بعد عبد الباسط زعيم الرئيس السابق لنادي اتحاد عنابة، الناشط في دوري الدرجة الثانية، والذي استنفذ عقوبة الحبس 6 أشهر سجنا بسبب الفساد.