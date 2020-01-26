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الرئيسية | خارج الحدود | قوات الحكومة السورية تسيطر على بلدات في إدلب

قوات الحكومة السورية تسيطر على بلدات في إدلب

قوات الحكومة السورية تسيطر على بلدات في إدلب
هسبريس - رويترز
الأحد 26 يناير 2020 - 15:35

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأحد، إن قوات الحكومة سيطرت على عدة بلدات في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد، مع تجدد مساعي الرئيس السوري بشار الأسد لاستعادة السيطرة على آخر معقل للمعارضة المسلحة في البلاد.

وفر مئات الآلاف من إدلب في الأسابيع الماضية، مع تكثيف الضربات الجوية التي تنفذها القوات السورية والروسية بهدف طرد المعارضة المسلحة من معقلها الأخير في الحرب الأهلية المستمرة منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وقال المرصد نفسه، المستقر في لندن، إن ست بلدات في ريف إدلب أصبحت تحت سيطرة قوات الحكومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن تقدم القوات الحكومية، المدعومة بقصف جوي روسي مكثف، قربها من أطراف معرة النعمان، وهي مركز حضري استراتيجي على بعد نحو 33 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة إدلب، وتقع على طريق سريع بين دمشق وحلب.

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