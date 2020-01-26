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كُتّاب وآراء
تل أبيب تسمح للإسرائيليين بالسفر صوب السعودية
أعلن في إسرائيل، اليوم الأحد، أن وزير الداخلية أرييه درعي وقع أمرا توجيهيا يسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" عن بيان لوزارة الداخلية أنه تم التوقيع على الأمر يوم الأربعاء الماضي، مضيفة أنه تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.
ويتيح التوجيه الجديد للإسرائيليين السفر إلى المملكة لأغراض دينية، لأداء الحج والعمرة، أو للقيام برحلة عمل بحد أقصى يصل تسعة أيام.
وأوضحت الصحيفة أن هذا يظل مشروطا بأن يكون هذا الشخص يحمل دعوة من مسؤول سعودي، وألا يكون هناك ما يمنع دخوله إلى السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن الإسرائيليين، ومعظمهم من العرب، يمكنهم حاليا زيارة السعودية ولكن من دون توجيه رسمي كالذي تم الإعلان عنه اليوم.