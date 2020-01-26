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كُتّاب وآراء
باريس تلغي احتفالات العام الصيني بسبب "كورونا"
أعلنت آن إيدالجو، عمدة باريس، إلغاء الاحتفالات بالعام الصيني الجديد في العاصمة الفرنسية، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لاثنين من ثلاثة مصابين بفيروس كورونا الجديد في فرنسا.
وأوضحت إيدالجو لمحطة "أوروبا 1" الإذاعية أن الجالية الصنيية في المدينة كانت هي من أرادت أن يلغى العرض، الذي كان مرتقبا مساء اليوم الأحد في ساحة الجمهورية.
وقالت المسؤولة: "لا يجب أن نقع في حالة ذعر؛ إنما يجب أن نكون حذرين، وأن نحترم قرار الروابط الصينية في باريس".
وبهذا الإجراء، تنضم باريس إلى بورديوس التي أعلنت اعتماد الإجراء نفسه، أمس السبت، على ضوء وجود المصاب الثالث فوق أرضها.
وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 56 حالة، من بين 1975 حالة إصابة مؤكدة بالبلد الآسيوي.