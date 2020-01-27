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الرئيسية | خارج الحدود | الصين: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 80 شخصا

الصين: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 80 شخصا

الصين: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 80 شخصا
هسبريس – د.ب.أ
الاثنين 27 يناير 2020 - 00:54

أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الإثنين ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 80 شخصا على الأقل.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين المركزية أن 24 شخصا آخرين لاقوا حتفهم في مقاطعة هوبى، حيث تقع مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في الصين إلى 80، وفقا لأحدث البيانات.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 371 حالة إصابة جديدة في المقاطعة يوم أمس الأحد، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية.

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