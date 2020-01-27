سقوط صاروخ داخل مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

هسبريس - إفي

أصاب صاروخ كاتيوشا واحد، على الأقل، السفارة الأمريكية في بغداد، وخلف 5 جرحى على الأقل، في هجوم سقطت فيه أربعة صواريخ أخرى أيضا على مقربة من المقر الدبلوماسي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط منذ مطلع الشهر الجاري.

وأكد مصدر بالجيش العراقي لـ"إفي"، اليوم الاثنين من المنطقة الخضراء أن أحد الصواريخ أصاب مبنى السفارة الأمريكية وأسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل.

وأضاف المصدر العسكري أنه، بعد الهجوم، عزز أمن السفارة من وجوده في المنطقة المحيطة بالمبنى، بينما حلقت الطائرات الأمريكية في المنطقة الخضراء -حيث تقع معظم السفارات والمقار الحكومية- لعدة ساعات.

جدير بالذكر أن العديد من القذائف سقطت في محيط المنطقة الخضراء أو المناطق المحيطة بها الأسابيع القليلة الماضية، وهذا هو الهجوم الثالث منذ بداية الشهر الجاري، وذلك في خضم تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

كما أدان رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان له، كما أمر القوات الأمنية بالبحث عن منفذي الاعتداء.

واستهجن عبد المهدي "استمرار هذه الأعمال"الخارجة عن القانون" مؤكدا أن "هذه التصرفات تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها".

وتحمل واشنطن المليشيات العراقية المدعومة من إيران، وتحديدا كتائب "حزب الل"، مسؤولية الأعمال العدائية ضد مصالحها، والتي تتهمها بارتكاب الهجوم الذي راح ضحيته مقاول أمريكي في 27 دجنبر الماضي في شمال العراق.

جدير بالذكر أن التصعيد الجديد للتوتر اندلع بين إيران والولايات المتحدة عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني في 3 يناير الجاري، والذي ردت عليه طهران بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق تتواجد بهما قوات أمريكية.