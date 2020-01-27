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الرئيسية | خارج الحدود | إحصائيات مقلقة: حالة طلاق كل 8 دقائق في الجزائر

إحصائيات مقلقة: حالة طلاق كل 8 دقائق في الجزائر

إحصائيات مقلقة: حالة طلاق كل 8 دقائق في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 27 يناير 2020 - 14:57

تسجل الجزائر حوالي 68 ألف حالة طلاق في السنة، أي بمعدل حالة طلاق كل 8 دقائق بحسب فيصل دريوش؛ رئيس اللجنة الجزائرية بالاتحاد الدولي للمحامين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن دريوش دق ناقوس الخطر، خلال ندوة نظمت في مدينة البويرة، حول موضوع "الصلح في قضايا الطلاق"، إزاء حجم هذه الظاهرة التي يزيد في تفاقمها فشل محاولات الصلح التي يقوم بها القضاة.

وقال المتحدث: "فشل هذه المحاولات يجد تفسيره في الأجواء غير المشجعة وعدم كفاية الوقت من أجل القيام بمهام من هذا القبيل، قصد الحفاظ على الأسرة"، داعيا إلى تكليف أخصائيين نفسانيين بهذه المهمة.

وأكد دريوش أن "طبيعة عمل القاضي لا تسمح له بالقيام بمهمة الصلح في وقت قصير. ويتعين على العدالة أن تنتدب مصلحة أو متخصصا في علم النفس من أجل إسناد هذه المهمة له، حتى تتمكن هذه المصلحة من دراسة حالة الزوجين بهدوء، على أمل إيجاد الحلول الجيدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - imad الاثنين 27 يناير 2020 - 15:17
اما في المغرب فالاحصائيات الرسمية تقول انه هناك ازيد من 120 الف حالة طلاق سنويا اي بمعدل حالة طلاق كل 5 دقائق.... حيت ارتفعت هذه المعدلات بشكل مظاعف ابتداء من سنة 2004،
الله يحفظ والسلام...
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12
2 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الاثنين 27 يناير 2020 - 15:17
الجزائر كانت جريئة وأعطت نسبة الطلاق بين شعبها. أما نحن فحدث ولا حرج وما خفي كان أعظم..
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13
3 - dokalli الاثنين 27 يناير 2020 - 15:19
زواج ديال هاد زمان صعيب دوزت عام ديال زواج ونتهى بطلاق حمد الله مولدناش سبب هو السيدة بغات غير تزوج و طلق في الاخير كتشفة رجعات لعيشق ديالها لقديم. دبا عندي 40 سنة تعرفة علا بنت جبت معها موضوع زواج فرضة عليا شروطها من بين الشروط لي صدمني قالت ليا متحكمش فيا في لباس ديالي و مكياج و صحباتي لي انمي عندهم و اجو عندي. و منكونش زقرام في الصير . جوبتها قلت ليها مغاديش نصلحو لبعضياتنا انتي عقلك فيسبوكي و انا عقلي تقليدي
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25
4 - الصويري الاثنين 27 يناير 2020 - 15:22
أصبحنا في عصر يخاف الرجل فيه من الطلاق أكثر من المرأة
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15
5 - ان ابغض الحلال عند الله الطلاق الاثنين 27 يناير 2020 - 15:23
وصية . للمتزوجين لا بد ان تتسلحوا قبل الزواج ان لم تتسلحوا فان مصيركم (الهزيمة في الحرب) اي الطلاق والسلاح هنا لا اقول لكم الماديات بجميع مكوناتها ولكن ساقول لكم المعنويات والتي تتجلى في الايمان بالله وان تكون العلاقة مبنية في سبيل الله ولا شيئ غيره ولهذا فلابد ان يكون اوتكون المقبل على الزواج متخلقا بالاخلاق الاسلامية وان يجاهد او تجاهد في نفسيكما لان العلاقة قبل الزواج ليست كبعد الزواج وهنا نستحظر( قوله تعالى وجعل بينكم مودتا ورحمة ) المودة هي ماتكون قبل الزواج العيوب بينكما مخفيا وبعد الزواج تبدا العيوب المخفيا بظهور وهنا تاتي الرحمة بنكما والله الموفق لكما (سول لمجرب متسول طبيب)
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7
6 - مغترب 2 الاثنين 27 يناير 2020 - 15:24
اللهم الطلاق او الوصول الى معدلات القتل بين الازواج في فرنسا والولايات المتحدة ولو ان نسبة كبيرة من النساء الامريكيات يقتلن من طرف ازواجهن للاستفاذة من التامين .
الحمد لله غالبية المغربيات دافيات حدا رجلاتهم الله بيعد عليهم غير جمعيات - الاغتصاب الزوجي والعنف المعنوي -
لعيالات كتقتل وحدة كلتلك العنف المعنوي .
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10
7 - amin sidi الاثنين 27 يناير 2020 - 15:29
سلام: البطالة وقلة الشغل والفقر اولبلاد غانية تجري من تحتيها انهار لبيترول والغاز .وحكامها العزاكير خلدين فيها الى الابد
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8 - MZABI الاثنين 27 يناير 2020 - 16:04
إلى dokalli
تحياتي خويا الدكالي الله يكثر من أمثالك
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9 - مغربي الاثنين 27 يناير 2020 - 16:10
انا ايضا لم استطع العيش مع جزائرية. لن تنفعك في شئ. يميلون الى التفاهات و كلهم عقد نفسية.
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