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كُتّاب وآراء
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ترامب: البيت الأبيض ينشر خطة السلام غدا الثلاثاء
الاثنين 27 يناير 2020 - 19:55
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا بعد ظهر غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (17 بتوقيت غرينتش).
وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - القنيطري الاثنين 27 يناير 2020 - 19:47
من يخول للولايات المتحدة فرض ماتريد على البشرية ؟؟؟ يوم بعد يوم تتحول أمريكا الى ديكتاتورية
2 - عزالدين لعيون الاثنين 27 يناير 2020 - 19:49
خطط السلام واي سلام هادا في ظل حصار الشعب الفلسطيني وسجن الأطفال وشيوخ لا لتطبيع مع العصابات الصهيونية. لقد تم تدمير الدول العربية من أجل صفقتهم المشؤمة
3 - magribi الاثنين 27 يناير 2020 - 20:10
خطة السلام ام صفقة القرن حكام العرب الخونة بفضلون كراسيهم على الدفاع عن بيت المقدس
4 - العرايشي الاثنين 27 يناير 2020 - 20:11
يقول ترامب في تغريدة أن أغلبية الدول العربية وافقت على صفقة القرن غدا إن شاء الله ستتعرف الشعوب العربية من يحبهاو يحب الإسلام ومن يحب الحكم ، يارب نكون من الدين رفضوا وإن لا كراهية الشعب المغربي ستزداد ضد حكامنا ولا أحد يضمن إستمرارية النظام
5 - Mohamed الاثنين 27 يناير 2020 - 20:21
وحتى المطبعين حشمو يتبناو هاد الخطة ديال ترامب. هده ليست خطة سلام وإنما خطة استسلام وتصفية و إنهاء للوجود الفلسطيني عامة. هذا الحل المقترح ماكان يحلم به تيودور هرتزل نفسه. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
6 - العرايشي الاثنين 27 يناير 2020 - 20:25
غدا يعلن ترامب عن صفقة القرن أيضا غدا سنتعرف على من معنا ومن ضددنا !! من تآمر على القدس أذله الله غدا
7 - متفرج الاثنين 27 يناير 2020 - 20:36
لقد سبقوه شخصيات صادقة ووازنة امريكية واوروبية وعربية واسرائيلية ولم يفلحوا في ايجاد خطة او حل يرضي الاطراف فما بالكم بمتهورين من امثال دنالد ترامب ونتنياهو...خطة مصيرها الفشل
8 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 27 يناير 2020 - 20:44
مع الأسف الشديد أصبح العرب والمسلمين مركز للتجارب الغريق في مشاكل التزوير والمتابع باختلاس الأموال يستنجد الغريق بالغريق لإنقاد مايمكن انقاده والتلاعب بالقضية الفلسطينية المحتلة في غياب المتابعة اللحظية والتاريخية للأمة العربية الإسلامية المغلوبين على أمرهم جراء التفرقة التي زرعها اللوبي الصهيوني قبل الأقدام على الأعمال الاستفزازية للشعب الفلسطيني
9 - يوم الحساب الاثنين 27 يناير 2020 - 20:46
أصبح الشرق الأوسط مستعمرة لأمريكا للتتدخل في شؤونها الداخلية وتقرر مصيرها أليس هذا بإهانة للدول العربية والمسلمين ؟ والله الموت أفضل من العيش مع هؤلاء لاحول ولا قوةا لا بالله العلي العظيم.
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