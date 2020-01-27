ترامب: البيت الأبيض ينشر خطة السلام غدا الثلاثاء

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا بعد ظهر غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (17 بتوقيت غرينتش).

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.