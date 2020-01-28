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كُتّاب وآراء
القضاء يمنع المنقّبات من التدريس بجامعة القاهرة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا يحظر على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة ارتداء النقاب، حسب ما قال محام الاثنين.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، السبت، بتأييد قرار المحكمة الإدارية (أول درجة) الصادر عام 2016 بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وقال أحمد مهران، المحامي عن 80 باحثة منقبّة يعملن بهيئة تدريس جامعة القاهرة، في تصريح لوكالة فرانس برس: "صدر قرار نهائي برفض الطعون (التي تقدمت بها المنقبات) في قرار حظر النقاب؛ ولكن حتى الآن لا نعرف الأسباب".
وكان جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أصدر، سنة 2015، قرارا يحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس. ولجأت المحتجات منهن إلى القضاء أملا في إلغاء القرار.
وصدر قرار رئيس جامعة القاهرة بعد حوالي عامين من إطاحة الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، عقب تظاهرات شعبية ضد حكمه.
وقال مهران إن "السبب الوحيد الذي تم إعلانه لتبرير القرار كان تحقيق التواصل بين الطالب والأستاذ"، مشيرا إلى أن "النقاب لم يُحظر على طالبات الجامعة نفسها".
ويرى المحامي سالف الذكر أنه "من الصعب تنفيذ هذا الحكم، لا سيما أن المنقّبات في هيئة تدرس الجامعة لا يزلن يعملن منذ 2015 من دون التخلي عن النقاب بل ويتدرجن في وظائفهن".