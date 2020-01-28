ألمانيا تسجّل أول إصابة بفيروس "كورونا" الجديد

هسبريس – د.ب.أ

أكد متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ، مساء الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.

والمصاب هو شخص من منطقة شتارنبرغ في بافاريا (نحو 30 كيلومترا جنوب غربي ميونخ).

وتسبب الفيروس، ومنشأه مدينة ووهان بوسط الصين، في مقتل 80 شخصا بالصين.

كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.