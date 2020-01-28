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الرئيسية | خارج الحدود | رئاسة فلسطين تدعو إلى مقاطعة "صفقة القرن"

رئاسة فلسطين تدعو إلى مقاطعة "صفقة القرن"

رئاسة فلسطين تدعو إلى مقاطعة "صفقة القرن"
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 05:22

دعت الرئاسة الفلسطينية، مساء الاثنين، السفراء العرب والمسلمين إلى مقاطعة مراسم إعلان "صفقة القرن" الأمريكية للسلام مع إسرائيل المقررة الثلاثاء في واشنطن.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "نهيب بالسفراء العرب والمسلمين، الذين وجهت إليهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن المشؤومة غداً (أي الثلاثاء)، بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أبو ردينة: "إننا علمنا بأن عددا من سفراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة الذين وجهت إليهم دعوات رفضوا المشاركة، والشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية يثمنون ويقدرون المواقف المشرفة لهذه الدول تجاه قضيتنا وشعبنا".

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