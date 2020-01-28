24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2413:4516:3318:5820:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. شبكات المتاجرة ببحوث الجامعة تُنعش وسائط التواصل الاجتماعي (5.00)

  2. قضاء آسفي ينظر في ملف ترويج "أقراص مهلوسة" (5.00)

  3. إدارة السجون تنفي اتهامات بشأن "معتقلي الريف" (5.00)

  4. مشاهدُ من العاصمة الموريتانية نواكشوط .. كرم ضيافة وتديُّن وفقر (5.00)

  5. العثماني: أنا والملك "سمْنٌ على عسل".. والقصر يُطلق المخططات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الصين تعلن وفاة 106 أفراد بسبب "كورونا الجديد"

الصين تعلن وفاة 106 أفراد بسبب "كورونا الجديد"

الصين تعلن وفاة 106 أفراد بسبب "كورونا الجديد"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:50

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 106 حالات من بين 4515 حالة إصابة مؤكدة في هذا البلد الآسيوي.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان،أن حصيلة الضحايا ارتفعت بعدما سجلت السلطات المحلية مؤخرا وفاة 26 شخصا وتأكدت من وجود 1771 حالة إصابة جديدة.

وبحسب اللجنة فإن من بين المصابين يوجد 976 شخصا في حالة خطيرة؛ بينما تعافى 60 من المصابين بالفيروس القاتل.

وخارج الصين ظهر إجمالي 44 حالة إصابة بالفيروس في بلدان مثل تايلاند والولايات المتحدة وأستراليا وتايوان وسنغافورة وفرنسا وماليزيا واليابان.

وتتشابه أعراض فيروس كورونا الجديد، الذي أطلقت عليه المنظمة العالمية للصحة اسم "2019-nCoV" بشكل مؤقت، مع أعراض الأنفلونزا، إلا أنها تأتي مصحوبة بحمى وشعور بالإرهاق وضيق في التنفس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رضوان الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:55
مساكين والله لا يعرفون قيمة الدعاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.