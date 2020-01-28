الصين تعلن وفاة 106 أفراد بسبب "كورونا الجديد"

هسبريس ـ مُتابعة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 106 حالات من بين 4515 حالة إصابة مؤكدة في هذا البلد الآسيوي.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان،أن حصيلة الضحايا ارتفعت بعدما سجلت السلطات المحلية مؤخرا وفاة 26 شخصا وتأكدت من وجود 1771 حالة إصابة جديدة.

وبحسب اللجنة فإن من بين المصابين يوجد 976 شخصا في حالة خطيرة؛ بينما تعافى 60 من المصابين بالفيروس القاتل.

وخارج الصين ظهر إجمالي 44 حالة إصابة بالفيروس في بلدان مثل تايلاند والولايات المتحدة وأستراليا وتايوان وسنغافورة وفرنسا وماليزيا واليابان.

وتتشابه أعراض فيروس كورونا الجديد، الذي أطلقت عليه المنظمة العالمية للصحة اسم "2019-nCoV" بشكل مؤقت، مع أعراض الأنفلونزا، إلا أنها تأتي مصحوبة بحمى وشعور بالإرهاق وضيق في التنفس.