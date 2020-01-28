"ضيفة آسيوية" تخلّف أول إصابة ألمانية بـ"كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت مصادر من أجهزة صحية بألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن العدوى لدى الألماني الذي تم التحقق من إصابته بفيروس كورونا، المتحور الجديد، حدثت من ضيفة صينية بشركة الرجل.

وأوضحت المصادر أن المرأة المنحدرة من الصين كانت تتلقى تدريبا لدى الشركة، التي تقع في مقاطعة شتارنبرغ، في ولاية بافاريا جنوب جمهورية ألمانيا الفيدرالية.

وأضافت المصادر نفسها، ضمن تصريحات متطابقة لوكالة الأنباء الألمانية، أن المصاب يوجد حاليا في مستشفى "شفابينغ" في مدينة ميونخ.

وعلى إثر التحقق من حالة الإصابة الأولى بالفيروس في ولاية بافاريا، وفي ألمانيا بأسرها، أعلنت وزيرة الصحة المحلية بالولاية، ملاني هومل، إطلاق خط هاتفي ساخن للمواطنين لهذا الأمر فقط.

وقالت الوزيرة في حكومة الولاية: "السلطات تتعامل مع الوضع على محمل الجد تماما، وإننا في حالة استعداد جيدة أيضا".

وكان متحدث باسم وزارة الصحة في ولاية بافاريا صرح، بعد التحقق من إصابة الرجل، بأنه تم إخطار الأشخاص الذين خالطوه بطبيعة أعراض المرض بشكل كامل، والتدابير الصحية، وكيفية انتشار الفيروس.