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فرنسا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس "كورونا"
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 22:24
قالت إذاعة "فرنسا أنفو"، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا سجلت رابع حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لسائح صيني مسن.
وكشف مدير وزارة الصحة جيروم سالومون أن المريض الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 80 عاما يعالج الآن في باريس وحالته خطيرة.