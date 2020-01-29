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الرئيسية | خارج الحدود | "تويوتا" توقف الإنتاج في الصين بسبب "كورونا"

"تويوتا" توقف الإنتاج في الصين بسبب "كورونا"

"تويوتا" توقف الإنتاج في الصين بسبب "كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 29 يناير 2020 - 19:35

أعلنت شركة "تويوتا موتور كورب" اليابانية لصناعة السيارات وقف أنشطتها في الصين حتى 9 فبراير المقبل، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي قلصت أو أوقفت أنشطتها في البلاد بسبب انتشار فيروس "كورونا" المتحور الجديد في البلاد، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 310 أشخاص حتى الآن.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماكي نيمي، المتحدث باسم تويوتا، قوله: "في ضوء العوامل المختلفة، بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية وموقف إمدادات المكونات كجزء حتى يوم 29 يناير، قررنا وقف العمل في مصانعنا بالصين حتى 9 فبراير...نحن نراقب الموقف وسنتخذ المزيد من القرارات بشأن عملياتنا اعتبارا من 10 فبراير".

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 132 أغلبهم في إقليمي هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، بينما قفز عدد حالات الإصابة إلى 5974 حالة.

وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) المسجل لديها الذي ذكرت أنه كان يبلغ 5327 حالة.

وقتل "سارس" وهو سلالة أخرى من "كورونا" حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003.

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