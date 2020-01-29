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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون: سفن تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا

ماكرون: سفن تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا

ماكرون: سفن تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:24

اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها خلال مؤتمر برلين لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ماكرون، قوله خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس، إن "تركيا أخلت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين"، مضيفا "خلال الأيام الأخيرة رصدنا سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين وصلوا إلى ليبيا".

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية".

يذكر أنه خلال مؤتمر برلين طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ"الكف" عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وأعلن ماكرون خلال المؤتمر المنعقد يوم 19 يناير الجاري "يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك".

وفي وقت سابق كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المجندين السوريين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس ارتفع إلى نحو 2400.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إلى أن عمليات التجنيد مستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في شمال سوريا، مؤكدا أن "تركيا تريد نحو 6000 متطوع سوري في ليبيا".

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