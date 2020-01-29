"إيكيا" تغلق متاجر بالصين بسبب فيروس كورونا

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للأثاث إغلاق نحو نصف متاجرها في البر الرئيسي للصين بصورة مؤقتة بسبب تفشي السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.

ووفقا لبيان للشركة، فإن تطبيق القرار بدأ من اليوم الأربعاء، وجاء "استجابة لدعوة من الحكومة الصينية لفرض سيطرة صارمة وفعالة على انتشار الفيروس". وسيظل القرار ساريا حتى إشعار آخر.

وبحسب الشركة ذاتها، التي تمتلك 30 متجرا في البر الرئيسي للصين، فقد تم إبلاغ موظفي المتاجر المغلقة "بأنهم في إجازة مدفوعة الأجر حتى إشعار آخر".