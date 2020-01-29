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كُتّاب وآراء
الرئيس التونسي يختار الجزائر في أول زيارة خارجية
يقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، بزيارة رسمية إلى الجزائر هي الأولى له منذ توليه رئاسة البلاد قبل ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد به مصدر رسمي اليوم الأربعاء.
وكان سعيّد أعلن غداة انتخابه رئيسا للبلاد أن الجزائر ستكون أولى الدول التي يزورها باعتبار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وأفادت الرئاسة التونسية فرانس برس بأن سعيّد، الذي زار فقط مسقط لأداء واجب العزاء إثر وفاة السلطان قابوس، سيقوم بزيارة، الأحد، إلى الجزائر تستمر يوما واحدا. ومن المرتقب أن يلتقي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
تأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من احتضان الجزائر لاجتماع وزراء خارجية المنطقة حول الملف الليبي وتداعيات التصعيد الذي يهم بدرجة أولى البلدين.
وتنسق سلطات البلدين باستمرار بخصوص الملف الأمني ومكافحة الإرهاب والجماعات الجهادية المتمركزة أساسا في المناطق الجبلية الحدودية بينهما.
كما يمثل التعاون الاقتصادي والطاقي أولوية لتونس، خصوصا وأنها تستفيد من الغاز الجزائري لتغطية احتياجاتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
ولم يسبق للمغرب أن حظي بأية مبادرة تذكر لصالحه من طرف هذا البلد المغاربي.