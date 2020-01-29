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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس التونسي يختار الجزائر في أول زيارة خارجية

الرئيس التونسي يختار الجزائر في أول زيارة خارجية

الرئيس التونسي يختار الجزائر في أول زيارة خارجية
هسبريس- أ.ف.ب
الأربعاء 29 يناير 2020 - 20:50

يقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، بزيارة رسمية إلى الجزائر هي الأولى له منذ توليه رئاسة البلاد قبل ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد به مصدر رسمي اليوم الأربعاء.

وكان سعيّد أعلن غداة انتخابه رئيسا للبلاد أن الجزائر ستكون أولى الدول التي يزورها باعتبار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأفادت الرئاسة التونسية فرانس برس بأن سعيّد، الذي زار فقط مسقط لأداء واجب العزاء إثر وفاة السلطان قابوس، سيقوم بزيارة، الأحد، إلى الجزائر تستمر يوما واحدا. ومن المرتقب أن يلتقي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

تأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من احتضان الجزائر لاجتماع وزراء خارجية المنطقة حول الملف الليبي وتداعيات التصعيد الذي يهم بدرجة أولى البلدين.

وتنسق سلطات البلدين باستمرار بخصوص الملف الأمني ومكافحة الإرهاب والجماعات الجهادية المتمركزة أساسا في المناطق الجبلية الحدودية بينهما.

كما يمثل التعاون الاقتصادي والطاقي أولوية لتونس، خصوصا وأنها تستفيد من الغاز الجزائري لتغطية احتياجاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ولاية باتنة الأربعاء 29 يناير 2020 - 20:58
شيء طبيعي أن يزور الجار قبل خارج الديار . كما أن مشكل تونس الأمنية والاقتصادية تأتي من الجزائر وليبيا. ومن الطبيعي جس نبض حكامهم الغير الشرعيين .
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14
2 - MAMADOU الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:06
ليبيا الشقيقة فيها المشاكل وكنتمناو ليهم الامن والسلام والجزائر الشقيقة دولة مستقرة ومن طبيعة الحال الرئيس التونسي يختار الجزائر حيت اقرب جيران
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8
3 - مغربي أمازيغي صحراوي الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:07
نتمنى من الرئيس التونسي أن يكون مطلعا على التفاصيل الدقيقة لحقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والأكاذيب التي روج لها النظام الجزائري بجمعه على أراضيه كل من ضاقت بهم السبل في الصحراء الكبرى وسماهم الشعب الصحراوي لضرب المغاربة في وحدتهم الوطنية والتربية
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1
4 - tarik الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:09
. minuscule countries are just pain in the ass we don t care we need strong allies
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0
5 - طارق بن زياد الجزائري الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:10
هذا أمر أكثر من بديهي فالرئيس التونسي قيس سعيد يدرك جيداً أن الجزائر البلد القارة هي قلب المغرب الكبير ومحركه الأساسي والآمر والناهي في المنطقة كما أن تونس والجزائر أقرب بلدين مغاربيين لبعضهما جغرافيا تاريخيا و اقتصاديا
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-4
6 - مغربي الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:16
نعم بطبيعة الحال الجارة أولى وشيئ طبيعي جدا أين هي المشكلة
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8
7 - كّابسي الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:21
حكام تونس يرفضون صفقة القرن ومن الطبيعي أن يزور دولة حكامها ترفض صفقة القرن و من تآمر على القدس أذله الله بجلبابه عند الإمتحان يعز المرأ أو يهان اليوم هل جنسيتك تعطيك الإعتزاز أم تحس بالخيانة وذل ؟؟؟
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4
8 - مغربي الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:30
زيارة رءيس تونسي قيس سعيد إلى جزاءر متوقعة حيث أعلنها رجل إبان حملته واثر فوزه حوارها مصالح العليا تونسية فوق كل .
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9 - بنت الشاوية الرجلة والنيف DZ الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:36
نعم اهل تونس ما شاء الله أناس طيبين ومضيافين ولنا تاريخ عريق مشترك مع الشعب التونسي الذي وقف وقفت رجل لمكافحت المستعمر الغاشم والحمد لله اخواننا توانسة تستفيدون من الغاز الطبيعي الجزائري والكهرباء وتبادل التجاري والحدود مفتوحة وتبادل الزيارات لن تتوقف من كل الطرفين انا شخصيا أزور تونس رفقت عائلتي مرة او مرتين فالسنة رغم بعد المسافة ولكن لا يهمني والأهم أشعر مرتاحة بين اخواننا التوانسة نعمة التربية لا سب ولا شتم ولا حقد ولا عنصرية الكل فرحان ومطمئن وهذه شهادة مني أمام الله واقراء جرائدهم ولو يوما شاهدت تونسي واحد يشتم او يسيئ لاخوانه الجزائريين والله نعمة تربية ويا للأسف نرى بعض الجيران لن يفكرو يوما للكف عن الاسائة لجرانهم وهذا يزيد سوى الطينة بلة ولن يغير شيئ على أرض الواقعاطلب من الله ان يزرع ذرة رحمة فالقلوب المريضة والملوثة قبل ما تتعفن وسكرا
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10 - ريفي قح الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:38
فليحيا فخامة الرئيس قيس سعيد فلتحفظك الالهة
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11 - م المصطفى الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:39
ليست هناك أية غرابة لاختيار الرئيس التونسي الجزائر كأول دولة مغاربية يزورها، لا لشيء وإنما للسياسة التي دأبت تونس اتباعها مع المغرب. فهو بلد لا يعتمد عليه في أي شيء نسبة للوحدة المغاربية، ونفس الشيء بالنسبة لوحدتنا الترابية. فكلنا يتذكر الزيارة الملكية لتونس وما قام به العاهل الكريم من زيارة لمختلف الأحياء للعاصمة تونس لإحياء وتشجيع السياحة بتونس.
ولم يسبق للمغرب أن حظي بأية مبادرة تذكر لصالحه من طرف هذا البلد المغاربي.
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12 - CASA TUNISIE الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:46
بطبيعة الحال تسبق الجزائر لانها جاءت في الخريطة على اليد اليسرى .ياربي يسر ولا تعسر ونتمنى ان تكون زيارة موفقة وخالية من المناوشات و التحرشات ضد المغرب
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