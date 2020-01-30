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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يقتل 169 شخصا في الصين

فيروس "كورونا" يقتل 169 شخصا في الصين

فيروس "كورونا" يقتل 169 شخصا في الصين
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 30 يناير 2020 - 00:38

رتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين اليوم الخميس إلى 169 شخصا على الأقل.

جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة في إقليم خوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن بيان للجنة الصحية في الإقليم.

كما تم تسجيل 1032 حالة إصابة بالفيروس في الإقليم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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