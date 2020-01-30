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روسيا تغلق الحدود مع الصين لمنع انتشار "كورونا"
الخميس 30 يناير 2020 - 11:07
أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إغلاق حدودها مع الصين التي تمتدّ على طول 4250 كلم لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ الذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن 170 شخصاً.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية أن "أمراً وُقع اليوم ودخل حيّز التنفيذ. نبلغ اليوم كل العالم بالإجراءات المتخذة لإغلاق الحدود في أقصى الشرق الروسي"، في وقت فُرضت قيود على إصدار تأشيرات للصينيين.