24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2213:4616:3519:0120:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. آلاف التوقيعات الافتراضية تلتمس منع دخول المسافرين الصينيين (5.00)

  2. القضاء يرفض إطلاق سراح زعيم "مافيا عقارات" (5.00)

  3. حرائق سوق الجملة تجر غضبا ضد مجلس البيضاء (5.00)

  4. تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)

  5. وفاة "عميد الفقه الإسلامي" العلامة محمد بوخبزة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | شنغهاي تنتج مليون كمّامة يوميا أمام "كورونا"

شنغهاي تنتج مليون كمّامة يوميا أمام "كورونا"

شنغهاي تنتج مليون كمّامة يوميا أمام "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 30 يناير 2020 - 23:40

رفعت شنغهاي من طاقتها الإنتاجية المحلية من أقنعة الوجه إلى مليون وحدة في اليوم للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد.

ووفق السلطات المحلية فإن السلع الواقية، بما في ذلك أقنعة الوجه، "أصبحت الآن غير كافية، لكن السلطات ستتخذ تدابير لضمان استقرار الإمدادات، إذ إنها، بصرف النظر عن زيادة الإنتاج المحلي، ستعزز أيضا المشتريات الخارجية".

وأكدت السلطات الصحية بالمدينة، اليوم الخميس، أنه تم إلى حد الساعة الكشف عن 96 حالة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، من بينها ثلاثة في وضع صحي حرج، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة شنغهاي وشفاء خمسة أشخاص.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية الصينية أن الصين خصصت 27.3 مليارات يوان (حوالي 3.94 مليار دولار أمريكي) لدعم المعركة في جميع أنحاء البلاد ضد فيروس كورونا الجديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - باعمراني الجمعة 31 يناير 2020 - 00:14
ما فائدة انتاج كل هاته الماسكات ؟ على الصينيون تغيير سلوكهم فالعالم كله اصبح لا يطيقهم ياكلون حيوانات غريبة بسببهم تنتشر الفيروسات ويلوثون الكرة الأرضية بسبب الانتاج والاستهلاك المفرط عليهم خفض عددهم الى 300 مليون نسمة حفاظا على سلامة البشرية و سلامة الكرة الأرضية والمناخ والبيئة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.