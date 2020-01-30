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كُتّاب وآراء
شنغهاي تنتج مليون كمّامة يوميا أمام "كورونا"
رفعت شنغهاي من طاقتها الإنتاجية المحلية من أقنعة الوجه إلى مليون وحدة في اليوم للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد.
ووفق السلطات المحلية فإن السلع الواقية، بما في ذلك أقنعة الوجه، "أصبحت الآن غير كافية، لكن السلطات ستتخذ تدابير لضمان استقرار الإمدادات، إذ إنها، بصرف النظر عن زيادة الإنتاج المحلي، ستعزز أيضا المشتريات الخارجية".
وأكدت السلطات الصحية بالمدينة، اليوم الخميس، أنه تم إلى حد الساعة الكشف عن 96 حالة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، من بينها ثلاثة في وضع صحي حرج، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة شنغهاي وشفاء خمسة أشخاص.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية الصينية أن الصين خصصت 27.3 مليارات يوان (حوالي 3.94 مليار دولار أمريكي) لدعم المعركة في جميع أنحاء البلاد ضد فيروس كورونا الجديد.