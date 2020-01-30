24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات (5.00)

  2. القضاء يرفض إطلاق سراح زعيم "مافيا عقارات" (5.00)

  3. حرائق سوق الجملة تجر غضبا ضد مجلس البيضاء (5.00)

  4. تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)

  5. بنسالم حميش يكشف حقيقة تمريغ اسم الإسلام في أوحال الإرهاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إفشال عملية انتحارية

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إفشال عملية انتحارية

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إفشال عملية انتحارية
هسبريس - رويترز
الخميس 30 يناير 2020 - 15:51

قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس إن الجيش اعتقل رجلا كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية "تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة".

وأضافت الوزارة في بيان أن إلقاء القبض على الرجل، الذي أشارت لاسمه بأنه ر. بشير، تم في بلدية بئر توتة بالعاصمة وأنه كان يعتزم تنفيذ العملية "باستعمال حزام ناسف".

وينظم جزائريون احتجاجات حاشدة أسبوعيا في كل جمعة منذ ما يقرب من عام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة على الرغم من وعود الرئيس عبد المجيد تبون بتنفيذ إصلاحات سياسية.

وشهدت الجزائر عقدا من العنف في التسعينيات بين قوات الحكومة ومتشددين إسلاميين أسفر عن مقتل ما يقدر بمئتي ألف شخص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - كدبة باينة الخميس 30 يناير 2020 - 17:05
من اساليب الكابرانات القديمة تخوف المتظاهرين بوجود الاحزمة الناسفة بالمظاهرات حتى تمنع الحراك بالقوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - مراقب من قريب... الخميس 30 يناير 2020 - 17:06
قد يكون تكتيكا جديد للحكام الفعليين للجزائر لإجهاض الحراك تزامنا مع دكرى مرور سنة على بدايته... وما العشرية السوداء ببعيدة عن عقول الجزائريين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - متتبع الخميس 30 يناير 2020 - 17:18
المرحلة الثانية تخويف و ترهيب المحتجين و الحراك هسير هاحنا غادين معاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - مرتن بري دو كيس الخميس 30 يناير 2020 - 17:24
."..تستهدف المسيرات السلمية بالجزائر....." عجب كيف يأتي احد من الشعب المقهور ليفجر نفسه وسط اخوانه الجزاءريين الذين يدافعون عنه..ولا يردون سوى عيشا كريما والاهم من هذا .. يريدون دولة مدنية..بدون جنود يتحكمون في رأس الهرم..ويجعلون من رئيس الدولة مجرد آلة متحكم فيها من بعد...كان على صاحب البلاغ أن يقول مثلا ...."أراد أن يفجر ثكنة عسكرية..او مقر للشرطة او سيارة لجنرال عسكري..."...هنا سنستمع له ونصدقه حتى...ولكن الشعب ..تفجير الشعب وهو من الشعب.. الشعب لا....كم مت من جزاءرية سنة 1991على يد العسكر ونسبوها للارهاب .كم اغتيل من مناضل اوسجن.. علي يد العسكر ونسب لغيرهم ..فهم أصحاب القرار ..يقولون ويفعلون ما يريدون.. ..فهذه مكيدة من الجنرالات..والرئيس ومناورة لوقف الحراك بحجة ."..نخاف عليكم من الموت..ومن الارهاب". ....عبث كما نقول عندنا..."يقتلوا بنادم ..ويمشيوا في جنازته "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.