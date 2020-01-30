وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إفشال عملية انتحارية

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس إن الجيش اعتقل رجلا كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية "تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة".

وأضافت الوزارة في بيان أن إلقاء القبض على الرجل، الذي أشارت لاسمه بأنه ر. بشير، تم في بلدية بئر توتة بالعاصمة وأنه كان يعتزم تنفيذ العملية "باستعمال حزام ناسف".

وينظم جزائريون احتجاجات حاشدة أسبوعيا في كل جمعة منذ ما يقرب من عام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة على الرغم من وعود الرئيس عبد المجيد تبون بتنفيذ إصلاحات سياسية.

وشهدت الجزائر عقدا من العنف في التسعينيات بين قوات الحكومة ومتشددين إسلاميين أسفر عن مقتل ما يقدر بمئتي ألف شخص.