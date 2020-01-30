24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمارك فاس تحجز أطنانا من "الميكا" بباب الغول
- آلاف التوقيعات الافتراضية تلتمس منع دخول المسافرين الصينيين
- الأبناك المغربية أمام مسؤوليتها التاريخية
- "الاستئناف" يؤخر ملف رئيس جماعة ناحية مراكش
- إيقاف متورط في تزوير وثائق للحصول على "فيزات"
تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)
بنسالم حميش يكشف حقيقة تمريغ اسم الإسلام في أوحال الإرهاب (5.00)
- موقف المغرب من "صفقة القرن" يحظى بإشادة صحف إسرائيلية - (93)
- هل تسعى الجزائر إلى تحجيم الدور المغربي في حلّ الأزمة الليبية؟ - (93)
- حكومة سبتة المحتلة ترد على الرباط بتشديد مراقبة السلع المغربية - (52)
- الكتاني: سعر "الفائدة البنكية" في المغرب يقارب البلدان المتقدمة - (51)
- رفض "صفقة القرن" يوحد مواقف إسلاميين ويساريين في المغرب - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمريكا تفرض عقوبات ضد "الطاقة الذرية الإيرانية"
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.
لكن مصادر قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن إدارة ترامب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ويفتح تجديد الإعفاءات لمدة ستين يوما إضافية الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.
وقال دبلوماسي غربي مطلع "كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة... هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار" الأسلحة النووية.
وأكد مسؤول أمريكي نية تجديد الإعفاءات.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمنظمة ذاتها أدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك سيدلي بإفادة صحفية في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن يتحدث فيها عن الإعفاءات والعقوبات الجديدة.
ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلبا على برنامج إيران النووي المدني لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما في ذلك شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.
وقال الدبلوماسي إن السبب المحتمل لاختيار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات في بوشهر هو أن الشركة الروسية المستهدفة هناك تزود منشآت أمريكية بالوقود النووي أيضا بما قد يتسبب في مشكلات بسبب العقوبات للإدارة الأمريكية.