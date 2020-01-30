24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. آلاف التوقيعات الافتراضية تلتمس منع دخول المسافرين الصينيين (5.00)

  2. القضاء يرفض إطلاق سراح زعيم "مافيا عقارات" (5.00)

  3. حرائق سوق الجملة تجر غضبا ضد مجلس البيضاء (5.00)

  4. تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)

  5. تضامن مع أستاذ تارودانت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | منظمة عالمية: كورونا "حالة طوارئ صحية عامة"

منظمة عالمية: كورونا "حالة طوارئ صحية عامة"

منظمة عالمية: كورونا "حالة طوارئ صحية عامة"
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 30 يناير 2020 - 21:10

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وتم اتخاذ القرار، الذي يعد أعلى مستوى من التحذير، بعد ظهور حالات أولى مؤكدة بانتقال الفيروس بين البشر خارج الصين.

وكانت الحالات الأولى المصابة بالفيروس خارج الصين قد تم رصد أن معظمها هم أشخاص كانوا قد سافروا من إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس.

ويعد إنذار الصحة الدولي دعوة للدول حول العالم بتنسيق رد فعلها بموجب إرشادات منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 8100 حالة حول العالم، متجاوزا عدد المصابين بفيروس سارس قبل 17 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - aratif الخميس 30 يناير 2020 - 21:50
حفض الله المغرب ملكا وشعبا تجرعو ما فعلتم مع المسلمين طبعا نعرف انهم مسلمون افضل من العرب لدالك ستجاب الله سريعا لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ولد الشعب الخميس 30 يناير 2020 - 21:53
نسأل الله اللطف والسلامة...لهذه الطوارئ الخطيرة الناجمة عن توقع إنتشار الفيروسات والاوبئة تستعد الدول الراقية وتبني وتجهز المستشفيات وتشجع البحت العلمي....!!! أما نحن ضعاف نسأل الله ان يجنبنا المصائب وان يحفظ كل الامة الإسلامية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.