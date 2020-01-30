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كُتّاب وآراء
منظمة عالمية: كورونا "حالة طوارئ صحية عامة"
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
وتم اتخاذ القرار، الذي يعد أعلى مستوى من التحذير، بعد ظهور حالات أولى مؤكدة بانتقال الفيروس بين البشر خارج الصين.
وكانت الحالات الأولى المصابة بالفيروس خارج الصين قد تم رصد أن معظمها هم أشخاص كانوا قد سافروا من إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس.
ويعد إنذار الصحة الدولي دعوة للدول حول العالم بتنسيق رد فعلها بموجب إرشادات منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة.
ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 8100 حالة حول العالم، متجاوزا عدد المصابين بفيروس سارس قبل 17 عاما.