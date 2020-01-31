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الرئيسية | خارج الحدود | تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في تونس

تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في تونس

تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في تونس
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 31 يناير 2020 - 00:02

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، أن حالة الطوارئ بتونس سيتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من 31 يناير إلى غاية 29 أبريل.

وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ، أن قرار التمديد اتخذ من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد.

يذكر أن تمديد حالة الطوارئ ظل متواصلا في تونس منذ 24 نونبر 2015 على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وأودت بحياة 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - امين راس جرانة الجمعة 31 يناير 2020 - 00:21
غريب امرهم .. من 2015 و البلاد فيها حالة الطوارئ .. اللهم لك الحمد على نعمة المغرب و نسال الله لتونس الامن و الامان
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2 - عزالدين الجمعة 31 يناير 2020 - 00:45
شعوب المغرب العربي تعاني من الفقر وتهميش اتمنى ان تتبدل أحوال إخوانيًنا في تونس في ضل هذا الرئيس قيص سعيد. تبعت حديثه اليوم فقال إن طتبيع خيانة عظمى وان القدس ليست ضيعة.
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