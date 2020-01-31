تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في تونس

هسبريس - و.م.ع

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، أن حالة الطوارئ بتونس سيتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من 31 يناير إلى غاية 29 أبريل.

وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ، أن قرار التمديد اتخذ من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد.

يذكر أن تمديد حالة الطوارئ ظل متواصلا في تونس منذ 24 نونبر 2015 على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وأودت بحياة 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرون.