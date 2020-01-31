عدد ضحايا "كورونا" بالصين يصل 212 شخصا

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصينية وفاة 42 حالة إضافية ناتجة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بحلول 30 يناير ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 212 حالة على الأقل.

كما تم تأكيد إصابة 1220 حالة إضافية في المقاطعة خلال فترة 24 ساعة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية.