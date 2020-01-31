بريطانيا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

هسبريس - رويترز

قال كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا اليوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابة شخصين من أسرة واحدة في إنجلترا بفيروس كورونا، في أول ظهور للمرض في بريطانيا.

وكان مسؤولو الصحة في بريطانيا قد قالوا من قبل إن من المرجح بشدة ظهور النوع الجديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة. ورُصد الفيروس لأول مرة في إقليم هوبي بوسط الصين وأسفر عن مقتل 213 حتى الآن.

وقال كريس ويتي كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا "المريضان يتلقيان الرعاية من خدمة الصحة الوطنية المتخصصة، ونحن نطبق إجراءات سبق اختبارها واتباعها للوقاية من العدوى ومنع انتشار الفيروس".

وأضاف "خدمة الصحة الوطنية مجهزة تماما ومعتادة على التعامل مع حالات العدوى، ونحن نعمل بسرعة بالفعل لتحديد من تواصل معهم المريضان لمنع الانتشار".

وقالت وزارة الصحة إن المريضين يخضعان للعلاج في مستشفى في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.