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كُتّاب وآراء
ميركل: "طلاق بريطانيا" من أوروبا "ضربة موجعة"
ذكرت اليوم الجمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) " ضربة قوية لنا جميعا"، وذلك قبيل ساعات من خروج المملكة المتحدة الرسمي من التكتل.
جاء ذلك في بيان لميركل عبر البريد الإلكتروني حصلت وكالة أنباء بلومبرج على نسخة منه، فى تعقيب من جانبها على خروج بريطانيا من التكتل.
وأكدت ميركل بهذه المناسبة عبر رسالتها الأسبوعية المسجلة بالفيديو على الرغبة في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع البريطانيين، مشيرة إلى أن ألمانيا ترغب في أن تظل شريكا وصديقا قويا لبريطانيا "حيث إن هناك قيما مشتركة تجمعنا"، على حد قولها.
وأضافت ميركل أنه حتى بعد خروج بريطانيا فإن فكرة أوروبا يجب أن تمضى قدما، "فالدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي ستراهن على مواصلة تطوير أوروبا بصورة ناجحة."
يحل منتصف ليل اليوم الجمعة، موعد خروج بريطانيا من الاتحاد بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف على التصويت الذي أجري بين البريطانيين للخروج منه وجاء نتيجته بالإيجاب.
وقالت ميركل أيضا إن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سوف تكون هى القضية المهيمنة خلال العام الجاري.
ظلت بريطانيا على مدار أكثر من 47 عاما عضوا بالاتحاد الأوروبي والمنظمات السابقة عليه.
وخلال فترة انتقالية تمتد حتى نهاية العام الجاري تجري كل من لندن وبروكسل مفاوضات بشأن وضع العلاقات السياسية بين الجانبين بعد البريكست.
وقالت ميركل إن من الضروري إجراء مفاوضات مكثفة، "فالاتحاد الأوروبي يدخل إلى هذه المفاوضات بروح طيبة، إلا أنه أيضا يمثل مصالح الدول الأعضاء فيه"، وهناك الكثير يتوقف على البريطانيين في هذا الشأن.