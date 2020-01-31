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الرئيسية | خارج الحدود | ميركل: "طلاق بريطانيا" من أوروبا "ضربة موجعة"

ميركل: "طلاق بريطانيا" من أوروبا "ضربة موجعة"

ميركل: "طلاق بريطانيا" من أوروبا "ضربة موجعة"
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 31 يناير 2020 - 19:40

ذكرت اليوم الجمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) " ضربة قوية لنا جميعا"، وذلك قبيل ساعات من خروج المملكة المتحدة الرسمي من التكتل.

جاء ذلك في بيان لميركل عبر البريد الإلكتروني حصلت وكالة أنباء بلومبرج على نسخة منه، فى تعقيب من جانبها على خروج بريطانيا من التكتل.

وأكدت ميركل بهذه المناسبة عبر رسالتها الأسبوعية المسجلة بالفيديو على الرغبة في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع البريطانيين، مشيرة إلى أن ألمانيا ترغب في أن تظل شريكا وصديقا قويا لبريطانيا "حيث إن هناك قيما مشتركة تجمعنا"، على حد قولها.

وأضافت ميركل أنه حتى بعد خروج بريطانيا فإن فكرة أوروبا يجب أن تمضى قدما، "فالدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي ستراهن على مواصلة تطوير أوروبا بصورة ناجحة."

يحل منتصف ليل اليوم الجمعة، موعد خروج بريطانيا من الاتحاد بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف على التصويت الذي أجري بين البريطانيين للخروج منه وجاء نتيجته بالإيجاب.

وقالت ميركل أيضا إن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سوف تكون هى القضية المهيمنة خلال العام الجاري.

ظلت بريطانيا على مدار أكثر من 47 عاما عضوا بالاتحاد الأوروبي والمنظمات السابقة عليه.

وخلال فترة انتقالية تمتد حتى نهاية العام الجاري تجري كل من لندن وبروكسل مفاوضات بشأن وضع العلاقات السياسية بين الجانبين بعد البريكست.

وقالت ميركل إن من الضروري إجراء مفاوضات مكثفة، "فالاتحاد الأوروبي يدخل إلى هذه المفاوضات بروح طيبة، إلا أنه أيضا يمثل مصالح الدول الأعضاء فيه"، وهناك الكثير يتوقف على البريطانيين في هذا الشأن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Md bihi الجمعة 31 يناير 2020 - 20:33
بدأ العدّ العكسي لإنفراط عِقد الإتحاد الأوروبي الذي كان يبدو للجميع أنه ملتحم ومتين إقتصاديا لا تشوبه شائبة ، وقوة ضاربة بترسانتها وعتادها الحربيين ، حتى ظهر خفاش الظلام دونالد ترامب ففكّ أولى حبّات العّقد و التي ستتبعها لا محالة حبَيْبات أخرى ، ولا يهدأ له بال حتي يزيح الإتحاد بأكمله وهو يقول في قرارة نفسه أن لا إتحاد غير الويلات المتحدة الأمريكية كما سبقه إلى ذلك زملاؤه الأمريكيون جيمي كارتر رونالد ريغن وجورج بوش الأب في العقد الثامن من القرن الماضي لما كانو السبب في تفكيك وإزاحة الإتحاد السوفييتي .
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