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الرئيسية | خارج الحدود | دبي تمنح جوائز "صناع الأمل" لأصحاب العطاء

دبي تمنح جوائز "صناع الأمل" لأصحاب العطاء

دبي تمنح جوائز "صناع الأمل" لأصحاب العطاء
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 31 يناير 2020 - 22:29

ستقوم دبي، في الـ20 من فبراير من السنة الجارية، بتكريم "صناع الأمل" في الدورة الثالثة من هذه المبادرة، لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، إن "92 ألف مشاركة في صناع الأمل في دورته الثالثة.. من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية.. رسالة الإمارات رسالة أمل وتفاؤل بقدرتنا جميعاً على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا".

وسيخصص ريع الحفلة لدعم بناء مستشفى لأمراض القلب في مصر، حسب المنظمين.

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