24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:36
|19:01
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يصبح "جونسون" آخر رئيس وزراء في عهد المملكة المتحدة؟
- انطلاق السنة القضائية بوجدة
- روسيا تمنع القبلات والأحضان لمواجهة "كورونا"
- جريمة تحت المجهر
- تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا
"شرطة المياه" تعيد الحياة إلى مجرى آخر ضاية في جهة البيضاء (5.00)
سخرية فلسطينية من "خريطة ترامب" .. جبن سويسري وجهاز هضمي (5.00)
- تقارير إعلامية: المغرب يحصل على 3 طائرات استطلاع إسرائيلية - (89)
- بنعبد الله يتهم أحزابا حكومية بإخضاع الأمازيغية لمزايدات سياسية - (85)
- إسرائيل تدعو رجال الأعمال المغاربة إلى اكتشاف "الفرص الهائلة" - (74)
- سوق السمك بتطوان - (68)
- بعد 30 سنة .. الإعلامية سميرة سيطايل تغادر القناة الثانية "دوزيم" - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
روسيا تمنع القبلات والأحضان لمواجهة "كورونا"
نصحت الهيئة الرسمية الروسية للرقابة الصحية الجمهور، الجمعة بالامتناع عن المصافحات والقبلات والأحضان وارتداء أقنعة طبية في الأماكن العامة المزدحمة في محاولة لمنع انتقال فيروس كورونا الصيني إلى روسيا.
وعلى الرغم من أن روسيا خالية من أي إصابة مؤكدة بالفيروس لكنها فرضت قيودا على الحدود مع الصين التي تربطها بها علاقات وثيقة.
وطالبت الهيئة الشركات الروسية التي يعمل بها صينيون يقضون عطلات في بلادهم بمد عطلاتهم إلى أجل غير مسمى.
وقالت روسيا يوم الأربعاء إنها ستبقي على إغلاق حدودها البرية مع الصين أمام الأفراد والسيارات. وما زالت حركة قطارات البضائع مستمرة وكذلك قطار الركاب بين موسكو وبكين كما أن الرحلات الجوية مستمرة بين البلدين.
وارتفع عدد حالات الوفاة بفعل المرض اليوم في الصين إلى 213 وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على المستوى العالمي.