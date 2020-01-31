روسيا تمنع القبلات والأحضان لمواجهة "كورونا"

هسبريس - رويترز

نصحت الهيئة الرسمية الروسية للرقابة الصحية الجمهور، الجمعة بالامتناع عن المصافحات والقبلات والأحضان وارتداء أقنعة طبية في الأماكن العامة المزدحمة في محاولة لمنع انتقال فيروس كورونا الصيني إلى روسيا.

وعلى الرغم من أن روسيا خالية من أي إصابة مؤكدة بالفيروس لكنها فرضت قيودا على الحدود مع الصين التي تربطها بها علاقات وثيقة.

وطالبت الهيئة الشركات الروسية التي يعمل بها صينيون يقضون عطلات في بلادهم بمد عطلاتهم إلى أجل غير مسمى.

وقالت روسيا يوم الأربعاء إنها ستبقي على إغلاق حدودها البرية مع الصين أمام الأفراد والسيارات. وما زالت حركة قطارات البضائع مستمرة وكذلك قطار الركاب بين موسكو وبكين كما أن الرحلات الجوية مستمرة بين البلدين.

وارتفع عدد حالات الوفاة بفعل المرض اليوم في الصين إلى 213 وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على المستوى العالمي.